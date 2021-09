Angela Leiva, tras bajarse de ShowMatch: "El cuerpo te dice basta y hay que escucharlo"

El color de su voz cautiva ni bien empieza a sonar. Si bien el año pasado obtuvo su primer premio Gardel en la categoría “Mejor Album Artista Tropical”, Angela Leiva (32) se luce tanto cantando una cumbia como cuando interpreta una balada o un tema melódico. Hace unos días renunció a su participación en 'La Academia' de Showmatch y está dedicada de lleno a la música y a la grabación de la tira de Polka “1.5/18” que se estrenará este mes por Eltrece.

“Este año empezó increible para mí, con mucho trabajo y proyectos. Arranqué una gira por todo el país. Fueron los primeros shows luego de la pandemia y todos se llevan a cabo cumpliendo el protocolo por el covid. Me hizo muy feliz volver a los escenarios a cantar. También estamos a full con las grabacionesde la tira de Polka,“La 1-5/18”. Son desafíos y proyectos muy copados. Siento que vivo un crecimiento artístico muy lindo”.





Si bien Angela Leiva participó de 'La Academia' en Showmatch y era una de las favoritas del público y del jurado, cuando surgió el baile del caño ella no participó y explicó que atravesaba un cuadro de estrés. Algunos miembros del jurado dudaron de sus palabras aunque ella aseguró que el dolor por la pérdida de su papá, Eduardo, quien murió el pasado 4 de mayo –tenía una enfermedad terminal y contrajo coronavirus– sumado al fallecimiento por covid de quien fue su representante durante muchos años, Carlos Varela casi en simultáneo, la golpearon fuerte. Hace unos días decidió renunciar al certamen.



“Siento que a veces el cuerpo te dice basta y hay que escucharlo. Una noche me quedé dormida mientras conducía de regreso a casa y no fue el único episodio malo que tuve con el tránsito. Y este es un consejo para todos: hay que quererse y saber decir hasta acá llegué, y siempre habrá gente que no lo entienda pero lo que importa es lo que siente uno y ser honesto con lo que le sucede. Sé lo importante que es estar en esa pista, por eso siempre di lo mejor de mí. Así soy yo”, dijo Angela.







Angela Leiva y un pasado difícil: de la muerte de su padre a una relación tóxica con su ex

Mas allá de todo lo hermoso que está viviendo, y a pesar de que ya había sufrido la muerte de su mamá hace varios años, la pérdida de su padre la atravesó y asegura que cada día lo extraña más.



“Mi viejo era un gran padre, gran ser humano, una persona maravillosa, que me acompañó desde el primer momento de mi carrera.Nunca preguntaba y siempre acompañaba. Le estaré eternamente agradecida. También perdí a Carlitos, mi representante quien fue muy importante en mi vida. Los extraño y los honro trabajando, desde mi lugar, haciendo lo que me gusta, difrutando de la vida y siendo honesta”, cuenta Angela.

Para la cantante este 2021 fue un año muy particular. Tras cuatro años de relación, se separó de su novio Martin. Antes, sufrió violencia de género de parte de una pareja que también era su manager. Se sintió vulnerable y creyó que no iba a poder seguir sola con su carrera de cantante pero se demostró a si misma que pudo y llegó más lejos de lo que imaginaba: “Haber vivido una relación tóxica, de violencia de género, no es fácil. Es muy difícil salir de ahí y lo lindo es que pude hacerlo. Soy resiliente y hoy lo veo desde otro lado, no es nada fácil superar los restos que deja la violencia de género. Ahora puedo reconocer cuando algo no es para mí, y digo ‘No, esto ya lo viví‘ y quiero salir de eso lo antes posible.”, dice Angela.

Angela Leiva habla de su presente amoroso

Actualmente está sola, le adjudicaron romances con Esteban Lamothe y con el productor de Shownatch, Fran Caivano pero ella asegura que no tiene pareja: “Vivo sola. Estuve mucho tiempo de novia y ahora estoy soltera. Siempre disfruté de las dos cosas y estoy abierta al amor. En lo laboral, soy feliz por volver a los escenarios. La pandemia hizo estragos en la comunida artística. Los músicos vivimos de esto. Yo hace 13 años que vivo de la música. Me apasiona. Es mi vida entera y puedo hacer 3 mil cosas pero la música siempre va a ser un prioridad en mi vida y estoy muy feliz con eso”, agrega la cantante. Si bien tiene una belleza natural y exótica, dice que es muy relajada con el cuidado de su imagen: “No tengo muchas vueltas ni secretos. Simplemente SOY”, cuenta con una sonrisa.

Este mes se estrena la tira que marcará su debut televisivo. Y la experiencia le encanta y la disfruta. “Tengo una excelente relación con mis compañeros, son todos actorazos, talentosos, increibles, estoy feliz de pertenecer a este proyecto que es una gran apuesta de Polka y eltrece. Soy feliz por incursionar en el mundo de la actuación y me llevo muy bien con Lamothe, es un gran compañero, al igual que con Gonzalo Heredia, con Colombo, con Agus Cherri y con todos. Es un elencazo. Me encanta soñar, soy una gran soñadora. Amo cantar y la actuación me esta conquistando. Estoy muy contenta con todo lo que estoy haciendo”, concluye.