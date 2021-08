Ángela Leiva renunció a La Academia

Ángela Leiva está teniendo días complicados con su participación en La Academia. Primero la cantante no quiso bailar el caño y luego comenzó a tener varios desencuentros con la producción. Sin embargo, Angel de Brito anunció la renuncia de ella.

“Ángel de Brito, ¿es verdad que Ángel Leiva renunció a La Academia?”, le preguntó un seguidor y el conductor de Los ángeles de la mañana, a lo que él sin rodeos respondió : “SI”. Al parecer, quien ingresará al certamen para ocupar el lugar que deja vacante Leiva sería Gladys “La Bomba” Tucumana.

Según trascendió, Leiva eligió dejar el programa Marcelo Tinelli para dedicarse plenamente a su carrera como cantante y a su incipiente carrera como actriz. Recordemos que Ángela será una de las protagonistas de "La 1-5/18", la última superproducción de Polka.

Hace unos días, el periodista Pampito tuvo un cruce con la cantante y reveló que algunos productores de Showmatch consideraban que Ángela estaba "agrandada".

La Academia: revelan los verdaderos motivos por los que Ángela Leiva no bailó en el caño

El baile del caño generó muchas polémicas en La Academia y fue el cruce de Pampita y Ángela Leiva lo que provocó un verdadero escándalo.

La cantante pidió reemplazo en este ritmo y logró que la jurado le ponga un "0" por considerar su ausencia una "excusa".

"Yo no me voy a exigir de más porque tengo que cuidar mi integridad física. Si no lo hago yo no lo hace nadie”, reveló Ángela Leiva durante la gala del jueves, quien aseguró sufrir "estrés físico".

"Hace cuarto meses que estamos haciendo el programa y siempre lo di todo. Yo no me meto con el trabajo del otro, solo planteé mi problema de cansancio a la producción. Yo no le estoy faltando el respeto a nadie", agregó.

“No tiene un problema físico, solo tiene mucho trabajo y eso no es excusa. El puntaje no es para el equipo, es para la decisión de Angela”, siguió Pampita durante este programa.

Lo cierto es que en Intrusos revelaron cuál es la verdadera causa por la que Ángela Leiva no quiso hacer este ritmo. Tal como contó Rodrigo Lussich, la artista no quiere exponerse físicamente por su trabajo en Polka en la serie "La uno", que se estrenará pronto en El Trece. "Ella no quiere descuidar su trabajo en la novela, la que está haciendo en Polka. Por eso no se quiere exponer", contó el periodista.