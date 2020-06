Así fue la despedida de Ángelo, el último eliminado de Bake Off

Con enorme emoción, días pasados Angelo quedó eliminado de Bake Off, el ciclo de cocina que conduce Paula Chaves. El joven de 19 años fue desplazado por Damián, quien se emocionó y habló de su compañero, con quien durante este tiempo se hicieron amigos.

El momento de la eliminación fue de gran tensión en el estudio y cuando se nombró a quien quedaba eliminado, se produjo un gran silencio, que fue interrumpido por las cariñosas palabras de los integrantes del jurado y la conductora, quienes no escatimaron en elogios para Angelo.

Cristophe, lo despidió diciéndole: "Yo no tengo hijos, pero si tuviera uno, me gustaría que fuera como vos. Sos una buena persona y tienes un plus de la gente que hace las cosas con rectitud. Te vas por la puerta muy grande de Bake Off." Por su parte, Paula acotó: Yo si tengo un hijo y me encantaría verlo reflejado en alguien como vos cuando tenga 19 años. nos enseñaste un montón.

El participante que apenas podía hablar por la emoción que lo embargaba concluyó: "Aprendí un millón de cosas. Vine sin haber forrado una torta en mi vida y me voy con tortas mal forradas, pero forradas al fin".