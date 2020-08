El actor Kevin McHale, de la serie Glee, casi mata a su pareja.

El actor Kevin McHale pasó un momento desesperante cuando su pareja se descompensó. Al principio pensó que había contraído COVID-19, sin embargo al ser internado en un centro de salud, vieron que una intoxicación producida por una comida mal realizada por Kevin le transmitió el virus de la Salmonela, que casi lo mata.

Desde que comenzó a emitirse la serie Glee, el éxito llegó acompañado por las desgracias que se fueron sucediendo y hasta aseguran que es víctima de una maldición.

En 2018, Mark Salling se suicidó tras una serie de acusaciones de pedofilia y por la tenencia de pornografía infantil. Luego llegó el turno de Cory Monteith quien falleció por sobredosis de heroína mezclada con alcohol.

Recientemente Naya Rivera murió ahogada mientras navegaba con su hijo en el lago Piru. El resto del elenco, manifestó que la vida había sido un antes y un después de Glee, dado que habían mermado sus trabajos de forma notoria y lo que parecía una plataforma al éxito profesional, no lo fue.

Ahora, la pareja de Kevin McHale podría haber tenido el peor final si no lo hubieran atendido a tiempo. Más relajados y habiendo superado el fatídico momento, el actor se manifestó en sus redes: "¿Alguna vez has cocinado poco las salchichas de pollo y se las has servido a tu novio y él se ha puesto malo, muy malo y has pensado que era el COVID y te has hecho la prueba dos veces y resulta que es Salmonela?", escribió Kevin, más aliviado y hasta con un dejo de humor.

Ya recuperado, su novio, Austin Mc Kenzie, también con humor se dirigió indirectamente a Kevin con una búsqueda de Google en la que se veía: "cómo vengarte de tu marido."