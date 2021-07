La periodista María O´Donell fue una de las destacadas participantes de la última edición de MasterChef Celebrity 2 y, una vez eliminada, continuó presente en el certamen a través de sus redes acompañando a sus compañeros participantes.

Sin embargo, días pasados trascendió la noticia de que María estaba arrepentida de haber sido parte del famoso reality de cocina. Furiosa por la información, O ´Donell, salió a aclarar los tantos y acusó directamente al periodista Rodrigo Lussich por haber dado la falsa noticia.

El descargo de María O´Donell tras las acusaciones de estar arrepentida de participar en MasterChef Celebrity 2

La escritora escribió en sus redes sociales: "Aclaro que no tengo ningún arrepentimiento por haber participado en @MasterChefAR, al contrario, la pasé increíble. Lo único que no quise fue dar una nota en un programa de espectáculos para hablar de eso, simplemente porque el programa ya terminó @rodrigolussich".

Antes, el conductor de Intrusos dijo que ella estaba tan compenetrada en el certamen que hasta pensaba en escribir un libro, algo de lo que después desistió. "Por eso, nosotros le pedimos que venga al programa a hablar de MasterChef", se justificó el co equiper de Adrián Pallarres y agregó lo que, según él, dijo la periodista: "Te agradezco mucho pero no. Para mi MasterChef terminó y terminó. No quiero seguir haciendo nada alrededor de eso", y con su estilo humorístico el creador de Los Escandalones dijo: "Soltó las ollas". y agregó que él interpretó que María estaba arrepentida, tal vez exagerando.

María aprovechó su publicación para ampliar su descargo: "Por las dudas...aclaro que disfruté de haber participado de @masterchefargentina de punta a punta y jamás pensé en escribir un libro sobre el programa, tan sólo un breve decálogo de consejos para futuros y futuras participantes, como conté al aire, casi como un chiste. Me parece raro tener que desmentir aquello que nunca dije, pero como la interpretación es libre, me pareció conveniente aclarar", concluyó, algo enojada.

