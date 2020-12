El regreso de las Kardashian-Jenner a la TV, de la mano de Disney

Fue la mismísima Kris Jenner quien dio la primicia en sus redes sociales anunciando el nuevo proyecto para todo el clan Kardashian Jenner al incorporarse a la factoría Disney con un nuevo ciclo para la red HULU y el canal STAR.

"Emocionada de anunciar nuestra nueva asociación multianual con Hulu y Star y lo que está por venir en 2021", dijo la madre de las hermanas más conocidas a nivel internacional.

Las jóvenes millonarias estuvieron al aire durante 14 años y 20 temporadas con su reality show Keeping Up With the Kardashians. A fin del próximo año terminarán de salir al aire y ahora se embarcan en este nuevo proyecto del que no dieron muchos detalles.

Sí se sabe que la suma acordada en el contrato es millonaria, se transmitirá vía Instagram en Hulu y en el canal STAR de Disney por varias temporadas.

Además, si bien los contenidos no tienen que ver con lo que hicieron hasta el momento, si podrán verse algunas de las andanzas de las simpáticas influencers, pero en general sorprenderán a los televidentes.

La idea es que comience a emitirse a fines del próximo año cuando "Keeping" ya no esté en la pantalla. Este ciclo que las llevó a la fama internacional, las impulsó a realizar otros emprendimientos muy exitosos.

Así es como tienen sus plataformas de diseño, modelaje y los reconocidos productos de belleza. Además, se alzaron con el premio al mejor reality show de 2020 en los People´s Choice Awards, en su 46° edición.

Por su parte, Khloé Kardashian ganó la estatuilla como la mejor estrella de la televisión por la producción en el ciclo.