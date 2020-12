Kim Kardashian está "exhausta" de intentar salvar su matrimonio con Kanye West

¿Cómo está yendo la relación de Kim Kardashian y Kanye West cuatro meses después de que tomaran unas vacaciones para salvar su matrimonio en agosto pasado? Entertainment Tonight recibió la confesión de una fuente cercana a la pareja y asegura que las cosas aún son difíciles y que Kardashian está cansada de eso, pero los dos permanecen juntos.



Kim Kardashian tampoco ha tomado una decisión final sobre si permanecerán juntos a largo plazo. La fuente dijo: "Kim está agotada de intentarlo continuamente, pero mantiene sus votos en mente cuando toma cualquier decisión pertinente. Y Kanye está trabajando en su salud psicológica y su estado mental. La familia y Kanye todavía están en contacto y todos quieren lo mejor para Kanye, Kim, sus hijos y el resto de la familia".







La fuente agregó que Kim Kardashian cree que West "necesita trabajar en sí mismo antes de que pueda trabajar en el bienestar de los demás". Ella todavía está decidiendo si deberían seguir siendo pareja, dijo la fuente de E.T. "La familia de Kim la apoyará en cualquier decisión que tome, pero siente que lo más importante que hay que reconocer antes de tomar una decisión es darse cuenta de lo que es mejor para los niños, ella misma, Kanye y el resto de la familia, esencialmente en ese orden ".



Esta información llega meses después de que en People, Us Weekly y otros medios aseguraran que Kim Kardashian y Kanye West estaban teniendo dificultades en su relación y considerando el divorcio. Especialmente luego de que el rapero hiciera públicas las conversaciones que la pareja había tenido sobre la posibilidad de interrumpir su primer embarazo.





"Ha habido suficiente comunicación, tanto en los últimos días como en las semanas anteriores, para establecer que ambas partes sienten que el matrimonio ha terminado", dijo la fuente de People en julio. West estaba en medio de un episodio "maníaco" y no tomaba su medicación para tratar su depresión bipolar.



A pesar de que prometió comenzar a tomar sus medicamentos nuevamente después de su viaje de agosto, en septiembre todavía no lo había hecho, reveló una fuente a People.







Kim Kardashian está "al final de su cuerda, de nuevo", dijo la fuente en ese momento, y agregó: "Ha dejado sus medicamentos. Prometió que los seguiría tomando. La última vez, parte de su negociación con Kim fue que volvería a tomar su medicación y trabajaría muy duro para controlar sus impulsos. Hizo muchas promesas. Y ahora esas promesas se han roto, menos de un mes después ".

