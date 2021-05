El rotundo cambio de vida de Nico Magaldi

Van a hacer 2 años desde que Nicolás Magaldi se convirtió en papá de Bautista. Desde ese momento la vida del periodista cambió rotundamente y más allá de la felicidad por la llegada de su primer heredero, se dio cuenta de que se dejó de lado y engordó tanto que la ropa no le entraba.

En diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live, el conductor de El show del problema, confesó que se preocupó al ver que había subido cerca de 15 kilos, que la ropa no le entraba y además estaba en juego su salud y por eso tomó una drástica decisión para volver a verse saludable.

"Entreno mucho y ya estoy bajando de peso", confesó orgulloso de su logro y agregó: "Estoy cambiando mi vida completamente y ahora mi zanahoria es una carrera de 100 km cruzando Los Andes", dijo entusiasmado y ante la sorpresa del conductor del ciclo de radio.



Nico contó cómo fue el comienzo de esos desajustes en su cuerpo: "Me descarrilé cuando quedamos embarazados y comía mal, no tenía tiempo para alimentarme sano, y así habré engordado más de 15 kilos. Me encontré mal conmigo mismo porque yo soy muy deportista y de repente vi que la ropa no me entraba y todavía no se reconoce", confesó.

El método y la ayuda que recibió Magaldi

Nico Magaldi no ligró sólo los cambios que ahora nota en su figura. Con la ayuda de su personal trainer Cristiano fitness pudo hacer un click en su cabeza.

"El hecho de ser responsable de que tu cuerpo es un envase que hay que cuidarlo y es una motivación permanente. Ahora tengo un hábito de entrenamiento y alimentación y un cambio de vida", y concluyó: "Estoy feliz".

LP