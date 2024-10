La hija de Yuyito González, Brenda Di Aloy acompañó a su madre este martes 22 de octubre en el quincuagésimo cuarto cumpleaños del presidente de la nación. La joven de 27 años, quien sigue los pasos de su madre, conduce un ciclo en el canal de streaming "La Casa".

Fue durante la emisión del miércoles 23 por la tarde cuando Di Aloy reveló los secretos sobre el cumpleaños de Javier Milei en su programa "Tengo capturas". En esta emisión también contó cuál fue el emotivo regalo que le hicieron junto con su media hermana Barbie Coppola.

Qué pasó en el cumpleaños de Javier Milei en Olivos

Luego de que se viralice la torta roja con corazones que le regaló Yuyito González, su hija habló sobre los entretelones del festejo presidencial en la Quinta de Olivos. La joven comenzó contando su llegada a la casa presidencial y cómo fue la burocracia para ingresar al predio. "Revisaron el auto con una especie de lapicera. Era como cuando éramos chicos, esas lapiceras con una lucecita ultravioleta que te dejan ver si hay algo. Me dijeron que era por si mi auto había sido modificado", explicó sorprendida.

"Me sentí como en Diario de una Princesa" afirmó la influencer, haciendo alusión a la película protagonizada por Anne Hathaway en la escena en que ella descubre que Julie Andrews es la reina de Genovia. Sin embargo, la cena no tuvo tanto glamour como su llegada, ya que una vez dentro cenaron empanadas de carne y de jamón y queso sumado a que no hubo alcohol durante la reunión. De postre disfrutaron de dos tortas, una de las cuales le había regalado su madre a Javier Milei con relleno de chocolate y la característica decoración hecha por Sami Casais pastelera y ex participante de Bake Off.

Acto seguido, en el programa, la conductora reveló cuál fue el regalo que le hicieron al presidente en conjunto con Barbie Coppola, la hija de Yuyito y Guillermo Coppola. "Le regalamos un kit neceser con sus iniciales en cuero", dijo entre risas con sus colegas. "A las personas que lo tienen todo hay que regalarles algo útil", sentenció.

La actriz también añadió que disfrutó mucho la velada y notó a Javier Milei despreocupado y sin usar mucho su celular. Finalmente, Brenda Di Aloy cerró y dijo que disfrutó mucho de la tarde/noche del martes y que se fue a las 22 horas de la Quinta de Olivos, sin embargo, su madre se habría quedado aún más tiempo en la casa presidencial.