El temor de Melania Trump por las protestas por la muerte del afroamericano George Floyd

Las emblemáticas tiendas de la Quinta Avenida de Nueva York ya no muestran glamorosas vidrieras. Sus cristales rotos y sus destruidos mostradores y percheros vacíos resultaron el corolario de las marchas en repudio y reclamo por la muerte del afroamericano George Floyd en manos de la policia. Los neoyorkinos y los habitantes de las ciudades más importantes de los EEUU no dudaron en cargar pancartas y salir a la calle a pedir justicia. O

lvidándose por unos días de la pandemia del COVID 19 que en su país ya se cobró más de cien mil vidas. El presidente Donald Trump (73), como aseguraron los especialistas políticos, “Intentó apagar el incendio arrojándole combustible” y el resultado convirtió las calles en batallas campales con la policía, guerra de piedras, palos y miles de heridos y detenidos. Ante los incendios, los saqueos, el ataque a patrulleros y estaciones de policía, el gobierno decretó el Estado de Sitio y la primera en asustarse fue la propia Primera Dama.

Dicen que Melania Trump (50) no pudo soportar el temor al ver que parte de la multitud que marchaba por las calles se amontonaba en la reja de la Pennsylvania Avenue, en el ala oeste de la Casa Blanca. Aunque todo se mantuvo bajo un estricto secreto, el presidente twiteó: ¡Cruzar las líneas estatales para incitar a la violencia es un delito federal! La justicia debe ponerse más dura o el Gobierno Federal intervendrá y hará lo que tenga que hacer y eso incluye usar el poder ilimitado de nuestros militares y muchos arrestos… Nueva York se perdió ante los saqueadores, matones, la izquierda radical y otras formas de pordioseros y escorias”. Y su equipo de seguridad los llevó, junto al pequeño Barron (14) al bunker para protegerlo de cualquier ataque. Cinco pisos más abajo, está situado el llamado “Centro de Operaciones de Emergencia Presidencial” (PEOC).

Una habitación cuyas coordenadas para ingresar son el secreto mejor guardado de la Casa Blanca. El lugar fue construido durante la década del ’50 y en el 2010 Barack Obama lo reconstruyó gastando 376 millones de dólares. El PEOC tiene 3 ò 4 salas con un pasillo largo que las comunica con habitaciones para operaciones y comunicaciones que ocupan 55 metros cuadrados con grandes pantallas de televisión y el más sofisticado sistema de seguridad. “En los últimos años fue reforzada como para resistir la fuerza de un avión de pasajeros que se estrelle contra la mansión”, aseguró un especialista.