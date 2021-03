Germán Martitegui tomó una contundente decisión sobre su rol como jurado

Germán Martitegui, uno de los jurados más queridos de Masterchef Celebrity tomó una contundente decisión sobre su presente laboral.

El chef, reveló a través de sus redes sociales que no será más jurado de The World´s 50 Best Restaurants, un prestigioso listado internacional de establecimientos culinarios.

"Amigos y colegas. Comparto con ustedes mi decisión de renunciar a ser jurado de The World’s 50 Best Restaurants. Y mi deseo de no estar más en sus listas. A continuación en inglés y español la carta que envié. Agradezco a todos el apoyo por todos estos años y siento que también se los tengo que explicar a ustedes", comenzó Germán en su cuenta de Instagram.

"Por la presente renuncio formalmente a mi puesto como juez de los 50 mejores restaurantes del mundo 2021 con el pesar de que, aunque la decisión me ha pesado durante algún tiempo, se demora demasiado en llegar. Estamos destinados a votar por los mejores restaurantes del mundo, pero haciéndolo en un año en el que los restaurantes de todo el mundo han cerrado y donde ni yo ni nadie más hemos podido viajar. Esto, como no tiene sentido para mí, finalmente ha resultado en mi decisión", aseguró Martitegui explicando el por qué de su decisión.

"Mi propio restaurante ha estado cerrado durante gran parte de este tiempo, por lo que ciertamente no debería calificar para ninguna lista, y ni siquiera sé si sobrevivirá a la pandemia. Mis prioridades ahora son claramente diferentes. No tengo ninguna duda de que la Lista ha ayudado a poner nuestra querida cocina latinoamericana en el mapa y a destacar el trabajo de colegas que admiro y amo. Y lo mejor que ha logrado ha sido presentarnos, reunirnos cada año para celebrar, y esa camaradería actual se generó a partir de esas experiencias compartidas. Pero personalmente, desde hace algunos años, estoy descontento con el sistema 50 Best, encontrándolo continuamente estresante e influyendo en mi creatividad profesional hasta el punto de no saber si estoy haciendo las cosas como realmente quiero o porque es mejor mantener mi posición en la lista", aclara contundente.



