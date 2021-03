Masterchef: Damián Betular le hizo un picante reclamo a Germán Martitegui en vivo

La segunda temporada de Masterchef tiene polémicos episodios y también enfrentamientos entre participantes.

Esta vez fueron los jurados del ciclo quienes mantuvieron un pequeño pase de factura durante el certamen. Damián Betular chicaneó a Germán Martitegui cuando le hizo una devolución a Dani "La Chepi", mientras cocinaba un bizcochuelo.

“Con movimientos envolventes, que ahora Germán te va a enseñar cómo son”, dijo Betular y le dio el paso a Martitegui.

“Eso es un movimiento envolvente”, siguió Damián y su colega agregó: “Eso es un movimiento envolvente perfecto, te faltó decir”.

“Perfecto de mi mentor”, agregó el pastelero y ante la negativa de "Tegui" siguió con su chicana: "En un momento pudiste serlo, pero después no quisiste”.

Lo cierto es que Betular hizo referencia a un episodio del pasado en el que fue rechazado por el prestigioso chef.

En una anterior entrevista, el ex jurado de Bakeoff también recordó cómo fue rechazado por quién es hoy uno de sus entrañables colegas, Germán Martitegui. “Le quiero demostrar a Germán. Quiero que sepan que fui a una entrevista cuando estaba por abrir un restaurante hace quince años y no me tomó”, dijo el pastelero semanas atrás en su programa.