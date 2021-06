Horacio Cabak afuera de Polémica en el Bar: La palabra de Gustavo Sofovich

A fines de abril, la esposa de Horacio Cabak, le escribió unos lapidarios mensajes a Ángel de Brito en los que le contaba que había descubierto las infidelidades de su marido. Luego de varios tirantes intercambios con sus compañeros de Polémica en el Bar, el panelista fue desvinculado del programa y no dudó en hacer su descargo en las redes.

"Adiós @PolemicaBar. Gracias por todo", escribió al mediodía de ayer en un Twitter que luego replicó en su historia de Instagram, dejando la puerta abierta a las especulaciones sobre si fue despedido o una decisión propia de renunciar al ciclo.

Adiós @PolemicaBar.

Gracias x todo. — Horacio Cabak (@HoracioCabak) June 3, 2021

Sin embargo, horas más tarde, no dejó ninguna duda al respecto y se manifestó contundente: "No Renuncié. No fue de común acuerdo. No hubo conversaciones. No hubo respeto. No hay códigos. Simple". y así demostró su enojo con la forma de haberlo separado del histórico ciclo.

Todo comenzó cuando a fines de abril, su esposa por 27 años, Verónica Soldato, madre de sus 3 hijos descubrió en el teléfono celular de Cabak, varias conversaciones con otras mujeres en los que dejaba entrever que tenían encuentros amorosos. Desesperada al enterarse de los engaños, no dudó y se comunicó con el conductor de LAM quien en su programa dio a conocer la noticia que dispararía, a partir de entonces, una catarata de presiones para Cabak por el asedio del periodismo.

No Renuncié.

No fue de común acuerdo.

No hubo conversaciones.

NO hubo respeto.

No hay códigos

Simple.

💪 — Horacio Cabak (@HoracioCabak) June 3, 2021

En su lugar de panelista de Polémica, el conductor, Mariano Iúdica, le manifestó su apoyo y le brindó el espacio para que hable si quiere o que se tome una licencia hasta que se calmen las aguas. Cabak, aseguró que no iba a hablar de lo sucedido pero al siguiente fin de semana se presentó como invitado en PH, el programa que conduce Andy Kusnetzoff, donde, obviamente, se tocó el tema, lo que provocó un gran enojo por parte de Gustavo Sofovich, productor del ciclo de América quien a partir de ese momento, según trascendidos, le quitó el apoyo al modelo, lo mismo que sucedió con Iúdica quien le manifestó su enojo por la "traición" de elegir otro espacio para hacer su descargo y no en su programa donde estaban sus compañeros y además había sido bancado desde el primer día.

Horacio Cabak en Polémica en el Bar.

La incomodidad de Horacio Cabak en Polémica era por demás evidente. Las risas tensas y los comentarios forzados se notaban desde el otro lado de la pantalla, como también el mal clima entre los asistentes a la emblemática mesa del bar.

Lo cierto es que ahora, el conductor de La Jaula de la Moda ya no está más en Polémica y además de haber perdido el trabajo, también se rompió un vínculo de amistad. Ayer, la apertura del programa que conduce Iúdica, mostró un clima festivo "Qué lindo jueves", dijo el conductor mientras todos en el estudio aplaudían al ritmo de la música.

Gustavo Sofovich filoso con Cabak tras su salida de 'Polémica en el bar'

Consultado por Ángel de Brito, Gustavo Sofovich confesó que había decido desvincular a Horacio Cabak del ciclo después de mantener una larga charla con él. "Estoy dolido, dice que no hubo códigos y si hay algo que yo tengo, son códigos. Él me pidió una salida decorosa y se la di, me duele que mienta".

"Yo sentía que no daba para más. No podía permitir que nos quiera armar el programa, que le diga a Iúdica lo que tiene que decir porque en Polémica, la gracia siempre fue que todos dijeran, pensaran e hicieran lo que quisieran", dijo el productor.

"No soy de hablar de estos temas, quizás ahora lo hago porque estoy dolido. Todos los que se han ido alguna vez, volvieron sin problemas porque en Polémica somos una gran familia. Me duele", cerró.