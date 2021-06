Cómo es la casa de Horacio Cabak en Pilar: minimalista, con decoración moderna y materiales de lujo

Después de semanas en el ojo de la tormenta, Horacio Cabak se centra en su familia y en el trabajo, en pos de recuperar el equilibrio perdido. Reticente a abrir las puertas de su intimidad, que fue portada de los principales medios entre rumores de infidelidad y separación, el conductor abrió, casi sin querer, las puertas de su hogar a través de historias y postales en Instagram.

Horacio Cabak en el jardín de su casa de Pilar.

Ubicada en un barrio cerrado de Pilar, la casa cuenta con ambientes amplios y mucha luz. La decoración, al igual que las paredes, es en tonos neutros y con toques clásicos pero modernos.



Horacio Cabak en su casa de Pilar hasta tiene un pequeño estudio.

Ratán y fibras, componen los mobiliarios de cada ambiente, tanto interior y exterior, y que aportan sensación de bienestar y calidez.

Horacio Cabak disfrutando de la tranquilidad de su hogar, con deco minimalista y moderna.

En su casa, Horacio Cabak encontró el refugio perfecto durante la tormenta que hoy, parece, haber cesado tras el pedido de disculpas pública a su mujer, Verónica Soldato, e hijos.

Horacio Cabak.

Horacio Cabak y Verónica Soldato: el detalle que marcaría su reconciliación

La pareja de Horacio Cabak y Vernónica Soldato está junta hace 27 años y tiene tres hijos. Actualmente están intentando resolver la situación luego que se conociera que el conductor le había sido infiel a su mujer.

De visita en PH, Podemos Hablar, Horacio Cabak se sinceró sobre su presente y dejó entrever cómo está el vínculo con Soldato.



Fue en medio de uno de los juegos que se hacen en el ciclo que Lizy Tagliani, otra de las invitadas al programa, destacó: "Yo escuché ruidos y bueno, si algún juez quiere actuar de oficio y venir a buscarme, yo escuché ruido de acá cuando dijiste 'sexo en las últimas 72 horas", dijo señalando con el dedo para el lado de Cabak luego de que Andy Kusnetzoff arrojara la particular consigna.

"No me queda claro, pero me gusta. Cuando lo escuché me dio mucha felicidad porque yo tengo mi propia conclusión", sentenció Lizy ante el silencio de Horacio Cabak, que de esta manera le da lugar a las especulaciones en torno a una posible reconciliación con su mujer, Verónica Soldato.