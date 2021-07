Juana Viale habló del caos que tiene uno de sus hijos en la habitación: "Es imposible"

El almuerzo del pasado domingo, bajo la conducción de Juana Viale, tuvo como invitados al Viviana Saccone, Carlos Belloso, Sofía Pachano y El Dipy y cada uno tuvo su espacio para hablar de los temas personales de interés.

Pero en un momento del almuerzo, el tema central fueron las anécdotas de hijos y tras el comentario de cada uno de los comensales, Juana Viale se refirió a uno de los suyos:

"De un hijo mío -no voy a decir el nombre porque después tengo que volver a mi casa- digo, por favor, dejen la ropa en un lugar. es imposible". La conductora contó cuál fue la decisión que tomó respecto de esa habitación:

entonces ahora hago como una sentada y digo no se ordena ese cuarto, y pasan los días y veo que no les molesta y después empezás a caminar entre la ropa", contó con un dejo de desesperación por el caos de su hijo y agregó qué es lo que si hace:

Juana Viale confesó que uno de sus hijos tiene un caos en su habitación

"Yo le abro la ventana para ventilar y renovar el aire".

La nieta de Mirtha Legrand, recordó cuando al entrar al cuarto y vio el caos preguntó: "¿Y esto?" y la respuesta fue contundente : "¡Qué tiene!", por lo que su mamá retrucó: "No es muy normal".

El hijo, como para dar por terminado el tema le contestó: "es mi cuarto y a mi no me molesta", por lo que la actriz, de 39 años, reconoció que tiene toda la razón y finalizó: "Me voy y trato de dar ese espacio y respetar". Aunque aceptó las reglas de juego, no impidió decir:

¡Caos, Caos!

Juana Viale reveló que Adrián Suar le dio consejos de conducción

Alo largo de todo un año en reemplazo de su abuela, Juana Viale se muestra totalmente suelta en la conducción y se perfila como una de las mejores conductoras de la pantalla chica. El crecimiento exponencial que tuvo a lo largo de todos estos meses se los debe, en parte, a Adrián Suar, tal como ella misma reveló.

"Suar me llamó hace un mes y me dio tips de conducción", dijo en una nota con Diego Bouvet, cronista de Implacables.

LP