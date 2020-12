La fantasía erótica que confesó Florencia Peña

Al frente de su programa "Flor de equipo", que se emite por Telefe, Florencia Peña tuvo como invitada a Analía Franchín para participar del cuestionario intragable, un divertido segmento del ciclo.

En ese espacio, le hizo varias preguntas fuertes que Analía no dudó en contestar sin pelos en la lengua pero luego le tocó el turno de contestar a la conductora del programa.

Franchín, le hizo una picante pregunta que generó gran expectativa entre los panelistas del programa.

"De todas las mujeres del país cuál es la que tiene más chances de llevarte a la cama", le preguntó directa a la conductora quien primero intentó esquivar con humor la pregunta y después contestó: "Ay bueno, uhhhhh".

Los panelistas, arengaban para que se decida y de un nombre y finalmente Florencia Peña comenzó su relato: " Hay un montón, pero la verdad es que me miro al espejo y me daría a mi misma. ¡cómo te daría!, dijo con su característico humor y luego se animó a dar la respuesta: "Hay muchas mujeres que me parecen lindas. Yo soy muy abierta. ¿Tiene que ser sólo una o pueden ser dos?", agregó.

"No puedo decirlo porque tengo miedo que quiera y yo no puedo", continuó hasta que finalmente, y tras varias vueltas se animó a confesar:"Le daría a Viviana Saccone".

Inmediatamente el panel completo comenzó a aplaudir a Florencia Peña y Marcelo Polino, entusiasmado, dijo que ahora la producción tiene que invitar a la actriz para que se lo diga en la cara.