La íntima confesión del Mono de Kapanga

El Mono de Kapanga, revelación de MasterChef Celebrity, confesó que tiene "un problema " y que por ese motivo no puede dormir con ninguna mujer. En diálogo con el ciclo radial "Agarrate Catalina" el músico confesó que ronca: "Cuando me veo con una chica y llega la hora de dormir le pido disculpas y le digo: Mirá; la paso mal cuando empiezo a dormir porque ronco mucho y sé que es molesto y no dejo dormir al que está al lado mio",y aclaró que sólo va a pasar un buen momento de distracción. y que con las únicas que puede dormir es con sus perras.

Martín Fabio, tal su verdadero nombre, estuvo 20 años en pareja con Carla con quien tuvo a su hijo Tobías y con ella, los últimos 7 años de matrimonio no durmieron juntos por este motivo. Tras la separación, el Mono de Kapanga continuó viviendo en el hogar conyugal junto a su hijo. Hace unos meses, por el cumpleaños del niño, la mamá fue a la casa para celebrar ese día, después de varios meses de no verlos.





Sin embargo, el regreso de su ex fue sólo por pocos días y no hubo entre ellos ningún tipo de acercamiento. "Cuando estábamos juntos dormíamos en cuartos separados por mis ronquidos y eso creo que alargó el matrimonio", dijo melancólico el Mono de Kapanga.

Martín Fabio es un reconocido músico, pero el último tiempo fue masivamente conocido gracias a su participación en MasterChef Celebrity donde acaparó la atención y, a pesar de haber sido eliminado, ahora nuevamente ingresó al ciclo para volver a desplegar todo su carisma.