La sorpresa que recibió Yanina Latorre por sus 26 años de casada

View this post on Instagram

Son 26 años de recorrer el camino juntos! Mas de la mitad de mi vida! De estar en las buenas y en las malas! No es facil...a veces duele. Pero en el balance es positivo. Es mucho mas grande el amor, la felicidad y los logros. Somos UNA FAMILIA...algo q hoy no abunda. Las relaciones suelen ser liquidas! La familia es otra cosa. Y lo mejor q hicimos fue a Lola y Dieguito. Felices 26 años @dflatorre Solo nosotros 2 sabemos lo q nos une y estamos orgullosos de nuestro proyecto de vida! 💖