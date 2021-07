La triste confesión de Soledad Larghi: "Estaba embarazada y lo perdí"

La periodista Soledad Larghi confesó el difícil momento que tuvo que atravesar a principios de este año cuando, embarazada de 10 semanas, se enteró que había perdido a su bebé.

En diálogo con Lucía Ugarte en "Chicas Guapas", la histórica periodista de América habló de su historial laboral y tuvo su espacio para hablar de su vida personal. Contó que vive con su pareja, dos perros y que este años atravesó la pérdida de su embarazo. La confesión surgió a raíz de la pregunta de la conductora: "¿está la maternidad en tus plantes? y fue ese el momento en el que Sole contó su traumática experiencia: "Este año quedé embarazada por primera vez en mi vida y bueno, lamentablemente perdí el embarazo".

La periodista de América, sufrió la pérdida de su embarazo de 10 semanas.

y agregó: "Durante muchos años me preguntaron sobre la maternidad y mi respuesta era: bueno, tendrá cuando tenga que ser", y continuó: "este año me pasó algo muy particular y dije, cuando me lo pregunten no lo voy a evadir porque se ha generado un tabú sobre esas cosas" y detalló lo que vivió en carne propia:

"Este año quedé embarazada por primera vez en mi vida y lamentablemtente perdí el embarazo. Estaba esperando a llegar a las 12 semanas para contarlo pero llegué a las 10 y lo perdí", dijo con tristeza, pero lejos de ocultarlo, y como buena comunicadora, habló del tema:

"Me topé en esa situación que era más común de lo que yo creía. Por eso decidí que, cuando me lo pregunten, iba a contarlo" y enfatizó: "Sí, me pasó esto, fue muy terrible en ese momento porque fue una noticia que me puso feliz a mi, a mi familia, a mi pareja"

Lejos de quedarse anclada en el dolor, tuvo una actitud resiliente y lo manifestó: "No quedé con un sentimiento feo sino con un sentimiento muy lindo de decir: bueno, me pasó , me sorprendió, me llenó de felicidad, no llegó a un buen puerto, porque se perdió ese embarazo, pero seguimos por ese camino, ya llegará", y optimista, agregó:

"Fue un aprendizaje que me sorprendió y obviamente era lo que tenia. Me quedo con esa experiencia de mucha felicidad, sentirme en un futuro mamá y lo tomo más que nunca: cuando tenga que ser será, y va a ser de pura felicidad. Pude comprobarlo con la experiencia"

La conductora del programa, encontró el espacio para preguntarle si nuevamente estaba buscando quedar embarazada y la respuesta de la periodista fue muy clara:

"Lo estoy dejando librado al azar, fue este año, hace relativamente poco tiempo. Hay procesos que tienen que ir decantando pero sí, te puedo confirmar, que si en algún momento se me da, voy a ser una mujer muy feliz".

Para finalizar, Larghi dijo que no lo había contado públicamente porque no había llegado a las 12 semanas, pero cuando compartió lo que le sucedió, se encontró con un montón de situaciones que la hicieron pensar que hay que decirlo más. "Es algo que pasa mucho y como todo en la vida, es como te lo acomodes. Rescato esa buena sensación y reconfirmar que si algún dia me pasa voy a estar muy feliz".