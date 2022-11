Laura Pascualini, una argentina en Qatar: "Ya se siente el clima del Mundial"

Laura Pascualini tiene 34 años y desde que viajó por primera vez a Medio Oriente a los veinte, soñaba con vivir allá. Siempre volvía y hasta había vivido en Dubai en 2017, cuando puso un stand de comida argentina y merchandising de fútbol en una feria que duraba cinco meses. Cada vez que se volvía, se quedaba con las ganas de más.

Por eso esta cordobesa, que heredó de su abuela Helena -quien fue modelo y tuvo una boutique de alta costura- el buen gusto y un estilo sofisticado, apenas se le dio la posibilidad, viajó para Doha, Qatar. Así es que desde hace tres meses trabaja en una empresa de allá y, a la vez, está por lanzar oficialmente su propio emprendimiento, que lleva el nombre de su mentora: Helena Lifestyle.

Laura Pascualini en Qatar.

-¿En qué consiste Helena Lifestyle?

-Es un proyecto de diferentes categorías: viajes de lujo, cirugías estéticas, asesoramiento para hacer tu propio vino, etc. La idea es captar gente del extranjero para llevar a Argentina o consumir productos de allá. Helena Lifestyle te gestiona todo. Por ejemplo, vivís en Nueva York y te querés operar en Argentina: la cirugía, el tratamiento, la estadía, nos encargamos de todo.

-¿Cuándo y cómo te diste cuenta de que esto era lo tuyo?

-A mí siempre me gustó lo lindo, lo lujoso, lo caro, y me di cuenta de que podía llevarlo a un modelo de negocio cuando la gente me empezó a preguntar mucho. Me pedían recomendaciones para compras, decoración, viajes, restaurantes, asesorías de imagen...Y además estudié Administración de Empresas e hice un Magister en direcciones de operaciones en España.

Laura Pascualini en Qatar.

Laura Pascualini en Doha

-¿Cómo es tu día a día en Doha?

-Mi día está dividido. Por un lado lo de Helena Lifestyle: todo lo que es gestión de reservas de Argentina para acá por el Mundial. Paralelamente lancé esta semana el tema de los tratamientos estéticos, que tengo a mi socia que es cirujana estética. Después lo que es gestión de contenido para medios que quieren cubrir Qatar. Y a eso sumale los eventos de la empresa donde trabajo.

-¿Tenés un grupo de amigos ahí?

-En Dubai sí tengo amigos, pero acá no. Fue una de las crisis que pasé cuando llegué. Me di cuenta que no tenía a nadie y lloré una semana. Me ayudaron mucho la terapia y mi familia. Después ya estuve bien. Ahora estoy trabajando con latinos, tengo dos jefes que son mexicanos... te vas armando una comunidad.

Laura Pascualini en Qatar.

-¿Te costó adaptarte a vivir ahí?

-Al principio cuesta porque tenés que estar pensando qué está permitido y qué no. El tema es no mostrar mucha piel o escote, salvo que vayas a un boliche, que está permitido. En un restaurante te pueden pedir que te retires. Nunca vi a nadie que se dé un beso. En Dubai estuve de novia con alguien local y me re costaba.

-¿Te pasó de vivir una situación incómoda por ser mujer?

-¡Sí! Es que te miran mucho.

Laura Pascualini en Qatar.

Recomendaciones de Laura Pascualini para hacer en Doha

En Doha hay muchísimos lugares para visitar en los momentos libres, cuando no hay partidos. Anteriormente, Laura Pascualini nos había sugerido cinco restaurantes para ir a almorzar o cenar. En esta ocasión nos da lugares imperdibles. Según la empresaria, sí o sí hay que ir a Doha Port que se acaba de inaugurar. "Es como un Puerto Madero", aclara. También recomienda "toda la zona de Katara Cultural Village, "que cuenta con restaurantes y shoppings de lujo". Por último, la cordobesa señala: "Por supuesto, caminar por La Corniche -donde está el reloj de arena- que es como una costanera".