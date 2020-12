Los nuevos compromisos de la hija de Máxima Zorreguieta al cumplir 17 años

A partir de hoy, y en el marco de su cumpleaños número 17, la princesa Amalia de Holanda, la hija mayor de Máxima Zorreguieta y Guillermo, ingresa a una nueva y decisiva etapa en su vida ya que entra de lleno en su rol de princesa de Holanda.

Por tal motivo Amalia de Holanda tendrá que decidir qué va a hacer de su vida: si va a estudiar, si quiere ingresar al servicio militar, hacer año sabático y también si va a aceptar su enorme sueldo, a pesar de estar en plena pandemia.

Ha estado sometida a un escrutinio minucioso en los últimos meses, y lo seguirá estando a partir de ahora, porque cada gesto y cada paso determinará la popularidad de la futura reina de Países Bajos.

Amalia de Holanda es consciente de que su futuro lo decide la Constitución desde el momento que nació y hasta en algún momento de su infancia llegó a preguntarle a su padre cuánto tiempo le quedaba de libertad antes de convertirse en la Jefa de Estado de los Países Bajos.

"A veces siento que no es real, me cuesta pensar de que esa es mi vida", dijo en una ocasión Amalia de Holanda. Al ser la hija mayor de Guillermo y Máxima, no tiene opciones y no puede rechazar el trono aunque no lo quiera. Sí o sí, deberá ser en un futuro, la reina de los Países Bajos.

De la única manera que podría estar exenta de ese rol es si se casara con alguna persona que no sea respaldada por el Parlamento entonces sí perderá sus derechos de sucesión y los hijos de esa unión tampoco tendrán derecho al trono.

Sin embargo, en el caso de que su padre falleciera antes de diciembre de 2021, Máxima pasará a ser regente y Amalia de Holanda sería formalmente la monarca.

Los enormes beneficios que tendrá Amalia de Holanda al cumplir los 18 años de edad son múltiples: ya empezará a recibir salario para pagar a sus secretarios, empleados, cubrir sus gastos como princesa e incluso su salario personal.



La suma prevista para que reciba Amalia de Holanda ronda el millón y medio de euros al año, vale decir unos 4.000 euros diarios para gastos personal y apoyo material y su sueldo sería de unos 250.000 euros.