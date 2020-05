Luisana Lopilato reveló la primera palabra de Vida

En una entrevista exclusiva con CARAS de esta semana, desde Canadá, Luisana Lopilato dio detalles del crecimiento de sus hijos, entre ellos de su primera heredera mujer Vida.

La actriz de “La Corazonada”, el primer filme argentino de Netflix –con estreno este 28 de mayo- contó cuál fue la primera palabra de la pequeña, que con casi dos años ya habla español fluído. “Yo a mis hijos les hablo español completo. Y no cualquier español, el español argentino. No me acuerdo qué palabra fue la primera porque la verdad aprendió a hablar muy rápido, las simples cosas que empiezan a decir como: “mamá”, “papá”, “¿qué pasa?”, “¿por qué?’. También “Spiderman”, que ella le dice: “Madman”. También dice “película”, “familia”, “te amo”. que lo dice re bien y en inglés”, detalló la esposa de Michael Bublé.

Además, habló de las primeras travesuras de la pequeña a la que describió como “amiga” de sus hermanos varones Noah y Elías. “Vida es la jefa de la familia. Tiene un año, va a cumplir 2 en julio y manda en todo, dice qué comen, qué no comen, qué quiere el hermano más grande, qué no quiere. Se para si le damos alguna galletita o candys y comparte con sus hermanos, los tiene como muy presentes. Dice “Uno es para Noah”, “Uno es para Elías”. La verdad es rapidísima. Yo creo que ser tercero te hace absorber todo de tus hermanos más grandes. Ella se mete en problemas todo el tiempo pero los hermanos la defienden. Va al baño, mete la mano en el inodoro. Se esconde, la llamo y no la puedo encontrar. Se me pone abajo de los sillones y se me queda calladita ahí por mucho tiempo. ¿Y me asusto, viste? Me agarra todos los maquillajes y me pinta toda la pared con el pinta labios. Agarra los marcadores y se pinta ella y pinta a los hermanos en todo el cuerpo”.

Después de postergar su viaje a la Argentina, la figura de “Casados con Hijos”, trasmitió esperanza sobre la pandemia mundial y admitió que lo que más desea en este momento es abrazar a sus papás y sobrinos.