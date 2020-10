Maluma confinado en Miami

Hay una pregunta que sin importar el lugar del mundo donde lo encuentre, siempre se repite. Lo que varía, explica Juan Luis Londoño Arias (26) en diálogo con CARAS, es la respuesta.

“Cuando me dicen si este álbum es más especial que los demás, en este caso creo que es el resultado de muchos años de trabajo. Es especial porque este tiempo es especial. Durante la cuarentena me pude encontrar conmigo mismo y siento que este material discográfico es la evolución de diferentes Malumas. Ahora mismo lo estoy decretando: ‘Papi Juancho’ va a ser un hit”, promete sobre su quinto álbum (“el baby de los babies”) gestado durante su confinamiento en Medellín y Miami.

“Llevo demasiado tiempo haciendo música antes de la cuarentena. Así que sería una falta de respeto no mostrarle a mi público todo lo que he hecho. La verdad, no quiero guardarme nada. Al final del día yo me muero y esta es la triste realidad: el sello disquero, los productores y todo el mundo se va a llevar el billete. Yo tengo que sacar la música ya. Esa música hay que disfrutarla en vida”, asume el artista.

El cantante tiene 22 canciones escritas junto a Edgar Barrera, Kevin ADG, Chan “El Genio”, Miky La Sensa, Vicente Barco y Juan Camilo Vargas que reflejan la evolución del alter ego de "Maluma".

“El ‘Dirty Boy’ ya creció y ahora es ‘Papi Juancho’”, aclara sobre el reciente disco que reúne a Darell, Jory Boy, Justin Quiles, Lenny Tavarez, Myke Towers, Ñejo&Dalmata, Ñengo Flow, Randy, Yandel, Yomo y Zion.

“Ellos me lo rogaron con cojones (risas). La verdad quería trabajar con algunos artistas que me han influenciado y que me hicieron la introducción al género del reggaetón por eso fue que invité a Zion, a Randy a Ñejo & Dálmata, a Yomo, son varios. La verdad que es un álbum bien personal y quería hacerlo todo a mi gusto y por eso fue que los seleccioné”, explica el galán.

Y aclara: “Eso sí, Jay Z, Kanye West, Justin Timberlake me dicen que hagamos una canción pero estoy demasiado puesto con Papi Juancho”.

Frente a una pandemia que lo obligó a frenar el acelerador en el que venía de convocar 60 mil espectadores en uno de los esta dios más grandes de Tel Aviv, otros 200 mil en el 18o Festival Anual Mawazine en Rabat de Marruecos y 25 mil en Arabia Saudita– la estrella colombiana no se impacienta.

“Nunca me he ido, la verdad es que nos vamos a ver pronto”, promete el único artista latino masculino en sobrepasar los 50 millones de seguidores, además de los 23 millones en Facebook ,6 millones en Twitter y 24 millones de suscriptores en su canal de YouTube.

De carácter incorruptible, pocas son las veces que al “Pretty Boy” le afecta la opinión ajena. “Todas esas críticas que me tiren a mí inmediatamente se convierten en bendiciones, así que, que sigan criticando, les llevo la buena a todos. Full energía positiva. Pero haters, apunten muy bien, por más mala onda que me tiren, más buena vibra yo voy a tener y voy a seguir ganando. Así que verán si siguen rodeando”, advierte.

Entre otros hitos musicales del 2020 la unión con Jennifer López sin dudas lidera el podio. “Es gracioso pero la gente no sabe que yo le mandé la canción “Pa ti” a Maluma y él me mandó el tema “Lonely”. Fue grandioso cómo todo funcionó. Es un proyecto que le va dar un montón de felicidad a la gente. Este país necesita un montón de amor y de música en estos momentos”, manifestó la diva del Bronx sobre el doble lanzamiento musical.

Y Maluma sumó: “Lo necesitamos y es el momento adecuado para regalar música. Cuando terminé mi álbum me sentí que todo el mundo lo recibió desde lo más profundo de su corazón por la difícil situación que todos sabemos. Lo que estamos haciendo ahora es poniéndole al universo un poco de amor y un poco de arte. Siento que es el tiempo ideal de transmitir más música y más proyectos. En este momento estoy en Miami, me dedico a trabajar todos los días y tengo un montón de proyectos en mente, pero me siento muy muy feliz de trabajar en éste con Jennifer. Todos sabemos que ella es un ídolo para nuestra comunidad, un ídolo global y que me diera la oportunidad de ser parte de su proyecto representa mucho para mí”.

Si bien los videoclips causaron sensación, la alianza de JLo y Maluma tomó otro vuelo cuando anunciaban que sus recientes lanzamientos acompañarían la banda sonora de “Marry Me” (Cásate Conmigo), película que marcará el debut del cantante en pantalla grande.

“Estoy muy emocionada porque esta es la primera vez que la gente va a conocer a los personajes que vamos a interpretar en el filme donde jugamos a ser una pareja musical, es excitante. Siento que todo se va a poner mejor y el año que viene en San Valentín todos vamos a estar celebrando con este estreno que no puedo esperar”, asegura sobre la comedia romántica dirigida por Kat Coiro, guión de John Rogers, Tami Sagher y Harper Dill.

Basada en la novela gráfica de Bobby Crosby y ambientada en Nueva York, cuenta la historia de una pareja de artistas que se separa horas antes de celebrar su casamiento en el Madison Square Garden, donde los personajes principales son un rockero llamado Bastian (Maluma) y una estrella de pop nombrada como Kat Valdés (J.Lo).

Pero a veces el éxito no se mide solo en cantidad de espectadores o discos vendidos. “Siempre lo he dicho: yo soy un man enamorado de la vida. Soy un hombre enamorado, sino cómo crees que de dónde saco tanta musa. Necesito vivir enamorado, obvio”, se sincera el autor de “Hawái”.

Que además de ser el hit del momento le trajo más de un dolor de cabeza luego que se dijera que Neymar (quien era su amigo y actual de su ex novia Natalia Barulich) la utilizara para provocarlo vía Instagram.

“No me importan los paparazzi o la prensa la verdad, yo sé que no se les escapa nada pero está bien. La verdad que yo no tengo nada que ocultar”, asume quien es considerado uno de los hombres más sexies del Planeta.

Con un style que lo define, su influencia como artista masculino latino en la industria fashion es un hecho. Su devoción por las marcas de lujo como Dolce & Gabbana, Dior y Versace lo representan además de los colores vibrantes que acompañan sin dudas la moda de este verano.

Con conjuntos sporty o diseños más formales donde seduce por naturaleza, elige cada prenda con antelación y se volvió fanático de la estampa batik y de los pañuelos de seda anudados en la cabeza.

“Siempre me ha gustado la moda. Mi mamá cuenta que desde que estaba pequeño me vestía solo, no dejaba que ella eligiera la ropa por mí. Siempre me he puesto lo que he querido, sea una locura o no. Desde que comenzó mi carrera artística, jamás he tenido un stylist. Hace poco trabajé con uno, pero solamente por un par de meses. No me sentía bien y creo que es precisamente porque disfruto elegir lo que me gusta ponerme. Así ha sido desde que soy niño y creo que así será siempre”, decretaba el protagonista de una icónica campaña de ropa interior para Calvin Klein y portada de revistas de moda como Harper’s Bazaar China.

“No tengo personajes que sean referentes para mí en cuanto a moda. Sigo páginas en redes sociales y veo cosas que me gustan, pero no me limito a un patrón. Por lo general me pongo la ropa de mi marca, por no decir que todo el tiempo. Las cosas que me gustan las mando a diseñar con mi equipo y me parece que ese es el éxito de la marca. Es honesta. Es lo que me gusta. Sé que hay grandes personajes en el mundo de la moda que son de admirar; sin embargo, lo más importante a la hora de vestirse es escoger aquello con lo que uno se siente bien”, declaraba en la revista Fucsia.

Si bien logró avanzar en más de un proyecto desde que llegó a Miami, el ganador del Latin Grammy 2018 al Álbum Pop Vocal Contemporáneo (por F.A.M.E.) jamás descuidó el ejercicio.

“Prefiero entrenar bastante durante la semana y tratar de tomarlo con calma los fines de semana. Tal vez bebo un poco de vino los viernes y sábados, así que prefiero comenzar la semana con cardio. Si tengo que entrenar, o si tengo muchas cosas que hacer, me levanto temprano. Talvez a las 6 de la mañana, porque me gusta entrenar temprano. Eso es lo primero que hago antes de desayunar. Afortunadamente, vivo en una casa donde tengo mi gimnasio”, declaraba en entrevista con “The Wall Street Journal” donde detalló sus hábitos alimenticios.

Luego, el colombiano continuó: “Soy adicto al café y mi desayuno favorito son los huevos benedictinos. Me encantan ¿Con aguacate? Para mí eso es como el cielo. Pero a veces cuando estoy en mi dieta estricta tengo que comer más sano. Así que solo como claras de huevo, pollo y arepas. Aunque como en cuarentena he estado trabajando más duro ¡siento que me merezco los huevos benedictinos casi todas las mañanas!”.

Confinado en una suntuosa mansión a orillas de la bahía, con muelle privado, piscina y vista impagable, el artista que cumplió 8 años desde el lanzamiento de su álbum debut, reveló sus deseos de convertirse en papá y no descartó formar una familia en el futuro.

Pet lover nato, un día sin jugar con sus animales es un día perdido para quien tiene de mascota, entre tantos animales, a un caballo llamado Hércules.

"Mis papás siempre han sido muy animalistas y siempre tuvieron perros. Los animales están contigo incondicionalmente y no te juzgan. Ellos solo te dan amor, son puros y a mí me llenan de buena energía”, asegura.

Su apodo compuesto por las primeras letras de los nombres de su madre (Marllí), su padre (Luis) y su hermana (Manuela) fue solo el principio de todo lo que vino después.

“Tengo miedo a no poder compartir todos mis éxitos con las personas que yo tanto quiero. Siempre he dicho que la familia va adelante de todo, así que familiy first. Ese es uno de los miedos más grandes que tengo: no poder compartir con mi gente todos mis lo- gros”, admite el cantante que comulga con una idea que lo acompaña desde niño.

Y que, extensiva para sus fanáticos, comparte sobre el final de la nota: “¿Qué legado quiero dejar? Fácil. Que los sueños sí se hacen realidad. Y eso nunca pero nunca va a cambiar. Que visualicen mi gente, tienen que visualizar. Algo importante, que se la crean. Ustedes son capaces de lograr todo lo que en su mente se propongan. Y no se dejen decir que no pueden. De absolutamente nadie. Ustedes son los capitanes de su vida. Y pueden elegir su rumbo”.

Fotos: Gentileza Sony Music Argentina.