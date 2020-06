Mercedes Ninci debió realizarse el hisopado: mirá el resultado

Mercedes Ninci reveló que debió realizarse el hisopado tras haberle hecho una entrevista a una persona con Coronavirus positivo. En la última transmisión de Bendita, el programa en el que la profesional trabaja como panelista, dio a conocer el resultado del hisopado, el cual le llegó en plena emisión.

"Antes de arrancar el programa se dio una situación absolutamente inesperada para nosotros. Mecha, que está tanto tiempo en la calle, que tiene un ritmo de hisopados bastante cotidiano porque hace un laburo que se mete en el medio de lugares muy peligrosos y contagiosos, le va a llegar el resultado durante el programa. Pensamos si va a parecer una especulación para ganar rating", expresó Beto Casella.

Por su parte, la periodista de 56 años dijo que estaba esperando el informe del laboratorio y cuando lo leyó, se mostró más que aliviada ya que el mismo dio negativo: "No es el reality de Telefe, esto es en serio. Me mandaron un WhatsApp del laboratorio diciendo que me iban a mandar el mail. ¡Ahí llegó! ¿Lo abro o no lo abro? Ay no chicos, no me gusta esto".

"Se dio la casualidad, no estamos especulando, no es un reality ni nada. Lo que pasa que le hice nota a una persona que fue a donar plasma, y en ese momento dijo que todavía no estaba negativizado, que era positivo. Entonces cuando terminó la nota me fui corriendo a hacer el hisopado de vuelta", explicó la comunicadora porqué le hicieron el estudio.