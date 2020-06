Coronavirus en Telefe: Josefina "la China" Ansa dio positivo

View this post on Instagram

Se que muchos se preocuparon por mi en la jornada de ayer, yo también lo estuve . Por ese motivo, acá muestro mi estudio con un positivo confirmado del día de hoy- del laboratorio ROSSI, los cuales confirman que soy positivo en COVID-19. Quiero compartir con ustedes también, que soy asintomática, me siento perfecto y voy a realizar el aislamiento como corresponde . Gracias a cada uno de ustedes por el apoyo incondicional de siempre. Se que están conmigo, en cada mensaje, en cada palabra y gesto. Y quiero que sepan , que es un gran alivio para mi, tener a gente como ustedes alrededor. Hacen que la vida sea mucho más fácil y más linda ♥️ GRACIAS POR ACOMPAÑARME EN ESTA TAMBIEN 💪🏻🤎🤎