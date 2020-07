Miguel Romano fue víctima de un violento e importante robo

El peluquero Miguel Romano fue víctima de un robo en su peluquería ubicada en el barrio porteño de Palermo. Los ladrones anularon las alarmas e ingresar al local del que se llevaron una importante suma de dinero, objetos con mucho valor sentimental y las emblemáticas pelucas de Susana Giménez.

Cuando Romano abrió su salón de la calle Anasagasti, adquirió también la tranquilidad dado que era una zona muy segura. Atrás habían quedado los robos perpetrados en su local de Avenida Santa Fe. SIn embargo, la pesadilla regresó de la manera menos pensada.

Todo comenzó cuando Miguelito recibió llamados telefónicos intermitentes y no sabía a qué se debía hasta que se dio cuenta que era la señal de alerta.

"Me rompieron los vitraux que ya no se hacen: Tienen más de 40 años" dijo consternado y en otro momento de su aseguró: "Me llevaron muchas pelucas de Susana", su clienta predilecta, "Las que usaba para los sketches, las de La Mujer del Año y me rompieron un vidrio donde tenía la foto de ella de hace 25 años y se la llevaron", dijo entre llantos.

El peluquero afirmó que ahora va a tener que poner más medidas de seguridad, y en ese sentido ya encargó que vayan herreros para poner las rejas.