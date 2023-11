Murió la diseñadora Maureene Dinar, un emblema de la moda en la Argentina

Una triste noticia sacudió al mundo de la moda al conocerse la trágica partida de la diseñadora Maureene Dinar.

Según pudo saber CARAS, Dinar falleció este miércoles a las 6 de la mañana. La talentosa artista estaba en su casa, acompañada por esposo y su pequeña hija Caroline de 12 años. Sus hijos mayores, Kevo, Paul, Ian y Filu, viajan para despedirla.

La muerte de Maureene Dinar se debió a una larga enfermedad, con la que batalló por años. La diseñadora dio cuenta de su lucha contra el cáncer en varias oportunidades, y siempre se mostró muy abierta al hablar del tema.

La historia de vida de Maureene Dinar

Maureene fue una diseñadora como pocas, disruptiva y ampliamente creativa, tocando vistiendo a las figuras más renombradas de nuestra farándula y siendo consultada como especialista de moda y en distintos programas televisivos.

Tres años atrás, cuando comenzaba la pandemia, la diseñadora recibió la peor noticia al enterarse que tenía cáncer, contra el que venía peleando desde entonces.

En 2022, en una entrevista que brindó a LAM, la diseñadora habló sobre su lucha y las fuerzas que le daba Caroline, si pequeña hija de 12 años. "Fue el incentivo de volver a casa. No podía creer que esté solita con Quique (Kein) en casa", contó Dinar quien además relató que su hija se desmayó al verla en el hospital por primera vez. "Me pegué un susto total porque yo no estaba muy bien. Después empezó a venir seguido, y cuando me sacaron el respirador y el oxígeno, ella estaba feliz", recordó.

Nacida en Egipto, Maureene Dinar emprendió un viaje inolvidable a una edad temprana. A los 9 años, su familia decidió dejar su país natal y comenzar una travesía que los llevaría por varios rincones del mundo, incluyendo Suiza, Francia, Italia e Israel, antes de finalmente establecerse en Argentina. Esta experiencia de inmersión en diversas culturas y estilos de vida se convirtió en un recurso invaluable para su carrera en el mundo de la moda.

París, la ciudad de las luces, siempre ocupó un lugar especial en el corazón de Maureene. Fue en la capital francesa donde trazó los cimientos de su carrera artística que darían forma a la moda argentina en las décadas siguientes. En dicha ciudad forjó sus conocimientos en moda en la prestigiosa Académie des Beaux-Arts de París, donde se especializó en dibujo, pintura y escultura, habilidades que se reflejarían en cada una de sus creaciones.

Su talento y dedicación pronto llamaron la atención del legendario Gerardo Sofovich, con quien trabajó durante 8 años en el icónico programa "La Noche del Domingo". En 1991, su inigualable talento quedó plasmado en una de las obras más emblemáticas del teatro argentino, "Brujas", protagonizada por la icónica Moria Casán y que permaneció en cartelera por más de 10 años.

En 1992 creó su marca de moda personal y, desde entonces, sus diseños han vestido a algunas de las celebridades más prominentes de Argentina y el extranjero. Susana Giménez, Graciela Alfano, Moria Casán, Elena Roger, Nacha Guevara, Adriana Varela, Shakira, Melanie Griffith, Victoria Beckham y Liza Minelli han lucido con orgullo sus creaciones.