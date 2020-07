Yanina Latorre, lapidaria contra Marina Calabró y Diego Leuco

Es bien sabido que Yanina Latorre es una mujer "de armas tomar". No se calla nada y menos aún cuando se meten con su familia.

La angelita, que está endemoniada, respondió a través del instagram Live que comparte con Lizardo Ponce, a los dichos de Marina Calabró en su ciclo "Confrontados" acerca de los participantes del "Cantando" entre los que está su hija, Lola, quien hará dupla con Lucas Spadafora a quien Calabró señaló como un "chico de redes".

Enfurecida, Latorre le contestó, fiel a su estilo, sin filtro: "Marina Calabró y la P... que te P...googleá. Lucas no es sólo un chico de redes sino que también es actor cantante y bailarín", y continuó: "Pedazo de pelo.... qué parte no entendiste que la gente empieza en la tele, no importa de dónde venis. Si no te dan la oportunidad de entrar ¿cómo carajo entrás?". En otro fragmento del picante ida y vuelta con Ponce, Yanina agregó: "Ella con sus tetitas entró a trabajar en la tele al igual que yo salí del twitter. ¡Lo bardeó a Lucas. Estoy indignada. Le voy a prender fuego la casa".

Al referirse a Diego Leuco, subió aún más la temperatura: "Es un inutil. Es el hijo del padre que también es periodista: `Ay a Latorre la llaman por la madre´, expresó imitando al periodista y siguió: "Leuco siempre me tira mala onda. Desde hace un tiempo que lo viene haciendo".