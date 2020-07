Yanina Latorre se enfureció con una reconocida firma de carteras

Fiel a su estilo, Yanina Latorre, no tiene pelos en la lengua y se "enfurece" con bastante facilidad. Como todos los días, la esposa de Diego Latorre, recibe innumerables cantidades de regalos, los que ella agradece en sus redes, mostrando el producto y el nombre de quien se lo manda, como apoyo a las emprendedoras en un momento tan difícil.

Días pasados, recibió una hermosa cartera de una reconocida marca, pero al ver que tenía una similar y del mismo tono, decidió cambiarla y ahí, según explicó, comenzó la odisea. "Acá histérica", comenzó relatando en su story de Instagram y siguió: "En un pequeño brote que necesito largar", dijo y desde ese momento, vomitó su sensación: "Escuchen una cosa: Marcas,que no se quién verga se creen. Me regalaron una cartera, de esta marca Jackie Smith. Nunca en mi puta vida ni entré al local ni me compré nada, ni me interesa, ni me interesa quedar bien ni mal con nadie. Hace como un mes me mandaron una cartera divina, carísima pero como tengo una muy parecida del mismo color, dije la voy a cambiar. Me metí en la página vi las cosas que había, casi todo lo que me gustaba a mi no tenían en stock, elegí un par de cosas y dije cómo la cambio. Les escribo por Instagram, un mensaje privado el que nunca me respondieron ni para decirme ni que no, ni que si".

Y continuó con su relato a medida que subía su temperatura: "Me meto en la página y me pongo a buscar y veo que había que mandar un mail, lo hago con la ayuda de una amiga. Hasta que me lo respondieron, quinientas vueltas. Yo quería de alguna manera mandar la cartera, llevarla, dejarla en el negocio, facilitar la cosa, decirle lo que quería y que me lo den: "NO". Dejá la cartera en tu casa, danos la dirección que va el correo a buscarla: 10 días llevo esperando que venga el correo. volví a escribir hace 3 días, no me respondieron ningún mail. La cartera sale 20 lucas que ni siquiera pagué porque me la regalaron", subiendo de tono, la esposa de Diego Latorre, continuó con una catarata: "Me toca el orto, me toca la concha, digo, dueña de Jackie Smith si yo que soy una persona medianamente conocida me pasa esto, ni quiero pensar en cualquier hijo de vecino, quiero que me expliquen el servicio de venta online".

La queja continuó diciendo que tampoco atienden el teléfono y que tienen un mal servicio. Por último, pidió a las seguidoras que hayan tenido problema con esta marca, que le cuenten lo sucedido por esta red, y ahí la panelista de LAM recibió una enorme cantidad de protestas de compradoras.