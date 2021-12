Así será el clima astrológico de este 16 de Diciembre del 2021

Geminis: principio, búsqueda, iniciativa, comienzo de relaciones, encuentros, esperanzas. Todo un universo de posibilidades se despierta ante sus ojos. Acuario: hay mas de lo que estas viendo. Preguntate que de la situación o estas pudiendo llegar a comprender y ari los ojos. A veces uno mismo se niega a ver porque lo evidente no es lo que nos interesa escuchar. Libra: vas descubriendo de a poco un tesoro escondido. Asi es la vocación. Un adentrarse en lo desconocido para descubrir el propio deseo.

HOY es Mano Eléctrica Azul en el Calendario Maya

El intelecto no puede explicar la experiencia de tu conexión con Dios. ¿Cómo comprender lo incomprensible? ¿Cómo querer abarcar lo inconmensurable? Es como explicarle a un niño de dos años una ecuación algebraica. Los libros, el conocimiento, preparan el camino. Pero llegará un momento en que deberás dejar todas las palabras de lado y entregarte al Amor de Dios, pegar el gran salto al vacío. Y entonces sí conocerás aquello que el intelecto no puede expresar con palabras, porque es más grande de lo que puedas interpretar, y más hermoso de lo que imaginas, como un fuego abrasador, como un Amor que te desborda, una energía que no puedes contener. LUZ.

AFIRMACION DEL DIA

Acepto que un Poder Superior rige mi vida más allá de mi comprensión.

