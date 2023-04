Así será el clima astrológico para el martes 11 de abril del 2023

Piscis: confía en vos, confía en tus recursos y habilidades. Todo lo que haces lo haces con el corazón, entonces el resultado siempre será el éxito. Sos fiel a los tuyos, cosechas lo que sembrás.

Cáncer: los celos en las amistades solo generan conflictos y dividen grupos. Superalo.

Escorpio: tiempo de observación interior. De mirar para adentro y conectar con tu parte espiritual, meditar, hacer terapia. De acá solo pueden surgir cosas maravillosas.

Hoy es Estrella Eléctrica Amarilla en el Sincronario Maya

Me permito SER, sin necesidad de hacer. Vivimos en una cultura que premia el HACER. "Voy a aprovechar mi día libre para hacer...." y empieza una larga lista de cosas pendientes. Dejamos poco espacio para el NO HACER. De hecho sentimos culpa si directamente no hacemos nada. Por eso sabiendo esto Dios inventó el sueño y nos desconectó 8 horas al día (algunos ni siquiera pueden y duermen solo 5 o 6 hs), de lo contrario viviríamos las 24 hs del día enchufados. Disfruta de NO HACER NADA, regálate ese descanso nutritivo, regenerativo y reparador. Acepta ese silencio interior, esa pausa de la compulsión por hacer, y encuéntrate simplemente disfrutando de lo que sea.

AFIRMACION DEL DIA

Mi Ser se expresa entre el espacio de una cosa y otra.

Del libro UN AÑO PARA TRANSFORMAR TU VIDA de Gabriel Mariano Rugiero

