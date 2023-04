Así será el clima astrológico para este 14 de abril del 2023

Luna en Acuario, potenciando la belleza, el arte, el buen gusto y lo estético. Es una luna de gestación, de ideas, de planes a futuro, todo lo que sea vanguardista. Esta Luna pasa por Plutón. Se da una interesante pulsión entre ambos cuerpos celestes, donde cada uno saca lo mejor y lo peor de las personas. Es como ver el vaso medio lleno y medio vacío de las cosas. Urano en Tauro en incomoda cuadratura, ¡Atención taurinas porque esta Luna las altera! ¿Será que el otro nos devuelve nuestro propio reflejo?

Hoy es Mono Ritmico Azul en el Sincronario Maya

Todas las respuestas están en mi. En el fondo conocemos todas las respuestas. Sabemos lo que tenemos que hacer. Usamos la confusión como una excusa para no avanzar. Decimos que estamos bloqueados para no hacer. Tenemos miedo de crecer. Tememos a lo desconocido. Entonces no queremos escuchar las respuestas, giramos en círculos y nos quedamos en nuestra zona de comodidad. Pero no puedes estar ahí por la eternidad, es preferible dialogar con tus temores y conquistarlos. Tomar el timón de tu vida y cruzar a la otra orilla. Puedes hacerlo.

AFIRMACION DEL DÍA "Escucho las respuestas de mi Ser y actúo en consecuencia siguiendo los dictados de mi Voz Interior".

