Así será el clima astrólogico para este 16 de enero del 2023

Géminis: renovación. Aires nuevos. Te tomas este tiempo como un espacio para vos, para reflexionar, hacer terapia y darle una nueva dirección a tu vida. Tiempo de crecimiento persona. Libra: dedicas energía a tu aspecto personal. Cambio de look, vestuario nuevo, tratamientos de belleza. Verte bien es el primer paso para sentirte mejor. Acuario: viajes. Necesidad de cambios de escenarios, lugares nuevos, otras geografías. Buscas nuevas aventuras que nutran tu vida.

HOY es Noche Solar azul en el Sincronario Maya

Tu misión puede ir cambiando a lo largo de tu vida. Tu vida está en movimiento, tu destino no está sellado. Cumples con una misión y el Universo te adjudica otra. No dejes que tu mente te encasille. Es cierto que a veces el Universo nos indica una dirección, pero en ocasiones sobre la marcha, cuando el Creador ve tu desempeño, siente que puedes ofrecer un servicio mayor a tus hermanos, entonces te readjudica nuevas misiones. Por eso no te aferres a ideas preconcebidas, fluye, escucha todos los días lo que el Universo quiere de ti. Haz lo que sientas ahora y estarás cumpliendo con tu misión de hoy. Dando tu siguiente paso, llegarás a cubrir grandes distancias.

AFIRMACIÓN DEL DÍA

Soy algo mucho más grande de lo que creo. Me expando y confío en que el Universo tiene planeado para mi, planes mucho más grandes de lo que yo puedo imaginar.

Del libro UN AÑO PARA TRANSFORMAR TU VIDA de Gabriel Mariano Rugiero

www.brujitomaya.com.ar