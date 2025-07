El escándalo vuelve a salpicar al matrimonio de Diego Latorre y Yanina Latorre, luego de que se conociera una supuesta nueva infidelidad del exfutbolista, esta vez con una mujer que reapareció en su vida décadas después. La información fue revelada por la periodista Fernanda Iglesias, quien no solo recibió un testimonio directo de la mujer involucrada, sino que también se comunicó con el propio Diego, quien le habría confirmado el encuentro íntimo.

La noticia estalló en redes cuando Fernanda, cansada de que se pusiera en duda su versión, decidió publicar las pruebas en sus historias de Instagram. Allí compartió audios, chats y hasta detalles del lugar donde se vieron. La cronología del affaire incluye un pasado compartido en Bariloche, un reencuentro reciente, y una cita en un hotel.

Se conocieron en Bariloche y años después revivieron su amor: así fue cómo Diego Latorre le fue infiel a Yanina

El nuevo episodio que involucra a Diego Latorre, su infidelidad y la reacción de Yanina Latorre volvió a poner en jaque la imagen pública de la pareja. Según reveló Fernanda Iglesias, una mujer la contactó directamente para contarle que se había reencontrado con Diego después de muchos años, y que entre ellos había vuelto a surgir una relación íntima. El dato no tardó en volverse viral.

“Nos conocimos en Bariloche, cuando estábamos en quinto año, éramos de la misma promoción. Después de eso no nos vimos más y nos volvimos a vincular hace un año. Nos reencontramos para revivir esos lindos momentos”, expresa la mujer en un audio que le envió a Fernanda. Y agrega con tono nervioso: “Yo soy docente, perfil bajo, tengo 56 años, soy lo más sano que hay, nada más lejos de lo que ustedes están acostumbrados en la farándula”. Su miedo a exponerse era evidente: “Me da un poco de miedo contarte la historia porque esta gente… no estoy acostumbrada a todo eso”.

Iglesias, lejos de dejar la historia en rumores, decidió mostrar sus pruebas. En una historia de Instagram subió una captura de WhatsApp donde se ve que Diego Latorre la contacta: “Hola Fer. Acá Diego Latorre. ¿Te puedo llamar?”, seguido de una llamada de 18 minutos. Ante la consulta de sus seguidores sobre cómo sabía que era cierto, Fernanda fue contundente: “Porque me lo confirmó la persona que me llamó, el exfutbolista”.

Sobre el lugar del encuentro, no hubo lugar a dudas. Otro usuario preguntó dónde se habían visto y qué había pasado. Fernanda respondió sin vueltas: “En el Hotel Emperador. Pasó lo que todos sabemos que pasa en la habitación de un hotel. Tampoco estuve metida en la cama. ¡Qué sé yo!”.

Las pruebas de Fernanda Iglesias

Este episodio revive el fantasma del escándalo del pasado, cuando en 2017 se hizo pública la relación entre Diego Latorre y Natacha Jaitt. En aquel momento, la conductora eligió perdonar. Hoy, las pruebas parecen ser concretas, y todo indica que Diego habría vuelto a ser infiel, poniendo una vez más en tensión su matrimonio con Yanina Latorre.

MVB