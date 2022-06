Así será el clima astrológico para este 16 de Junio del 2022

Cáncer: paz. Sosiego. Disfrutas de ese período de calma que no siempre se logra en la vida. Desde este lugar tenes la oportunidad de pensar y definir con claridad. Escorpio: amor. Intensidad. Correspondencia. Los planetas se alinean en armonía sincronizando deseo y afinidades en la pareja. Éxito. Piscis: ¿y si no todo es blanco o negro? ¿y si existen los intermedios? Transita desde estos lugares. Lo que pensas hoy mañana puede cambiar.

Hoy es Luna Eléctrica Roja en el Calendario Maya

En todo juego, siempre hay alguien que gana y otro que pierde. Cuando dejas de hacer por temor a perder, ya has perdido. Solo pierdes si no lo intentas. No existe algo como el “fracaso”, todo es experiencia. Nada se pierde en el Universo, todo se transforma. Cuando emprendes una acción con un objetivo, aunque no logres el resultado deseado, habrás puesto en marcha una cadena de acontecimientos que abrieron nuevos mundos, nuevas posibilidades. Eso es el éxito. De hecho, a veces la vida tiene mejores planes para ti. Sobre la marcha vas descubriendo nuevas señales y te acercas a tu destino, que nunca hubieras sido capaz de imaginar si te quedabas sentado sin hacer nada.

AFIRMACIÓN DEL DÍA

Hago sin esperar resultados y mientras tanto disfruto el lo que hago.