Así será el clima astrológico para este 19 de enero del 2023

Virgo: resistencia, no te resignes con lo poco, espera lo que verdaderamente queres. El tiempo siempre premia, y no gana el más fuerte, sino el más perseverante. Tauro: con gamas de enamorarte, la vida es más linda cuando uno la comparte. Son las cosas cotidianas de la pareja, las que añoras, cenas, salidas con amigos de a dos, planes juntos. En cualquier momento llegará la persona indicada. Capricornio: resultados inmediatos. Las cosas van más rápido de lo que imaginas y muy pronto recibirás la respuesta que estabas esperando.

Hoy es Enlazador de Mundos Cristal Blanco en el Sincronario Maya

La vieja era se enfocó en los logros externos, el nuevo tiempo dirige la mirada a su interior. El aparato productivo pone su acento en el hacer. Pero una vez que consigues ese ascenso en el trabajo, esa pareja, ese nuevo título, todavía no eres feliz. Porque la felicidad no se logra obteniendo éxitos externos. Es como vivir corriendo con una zanahoria delante de tus narices sin llegar a ningún lado. Cada vez que cumples una meta no te sientes satisfecho, y buscas diez metas más. Es una carrera sin sentido. Debes parar y mirar en tu interior, allí escucharás la respuesta de lo que verdaderamente tienes que hacer.

AFIRMACION DEL DIA

Cultivo la mirada interior y allí encuentro todo lo que necesito y estoy buscando.