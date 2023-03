Así será el clima astrológico para este 22 de marzo del 2023

Hablemos del benefactor ingreso de Venus en Tauro. Venis siempre es sinónimo de amor y trae de la mano la promesa de una pareja, refuerza los vínculos ya establecidos. Vuelve a encender la llama. Capricornio: se siente el cansancio. Administra tu energía, regula las actividades de tal manera que puedas llegar a la noche sin caer agotado en la cama. El estrés es parte de ese cansancio mental. Virgo: sentimentales, empáticos. Podes ponerte en lugar del otro y saber lo que le pasa. Sale tu faceta solidaria y comprensiva. Todo lo que das de bueno, vuelve.

Hoy es Estrella Solar Amarilla en el Sincronario Maya

Todo sucede para tu mayor bien. Si tan solo pudieras sostener este pensamiento, sabrías que todo va a estar bien. No te dejes llevar por las apariencias. Todo a tu alrededor puede parecer crisis y caos, sin embargo hay un plan en todo eso, aunque por el momento tu y yo no podamos verlo. Cambia tu punto de enfoque, no dediques tu energía a preocuparte, por el contrario céntrate en pensar que todo tiene un porque y que hay un Plan Superior. A veces Dios nos sacude la vida para sembrar algunos cambios (nuestra naturaleza es dejar todo como está). Acepta lo que sucede y está atento a las señales. Muy pronto lograrás reunir las piezas del rompecabezas y a ver una Luz al final del camino.

AFIRMACIÓN DEL DÍA

Todo sucede para mi mayor bien.

Del libro UN AÑO PARA TRANSFORMAR TU VIDA de Gabriel Mariano Rugiero

www.brujitomaya.com