Así será el clima astrológico para este 26 de septiembre del 2022

LUNA EN LIBRA. La Luna Nueva de Primavera para el hemisferio Sur (Otoño para el hemisferio Norte) se produjo el 25 de septiembre 2022 a las 18:54 en Argentina y continua el 26 de septiembre. En lo personal me llega desde un lugar de introspección, de meterme para adentro. El afuera distrae y nos enloquece. Desde este lugar necesitamos tomar distancia para hacer una pausa y mirar hacia adentro. Eso es lo que siento. El Sol en libra nos invita a poetizar nuestras vidas. Hacer arte. Imaginar belleza. Salir de lo terrenal para elevarnos y volar (Libra es un signo de aire). Es una oportunidad para hacer algo diferente y permitirnos soñar.

Hoy es Mono Magnético Azul en el Calendario Maya

Ama tu trabajo. Cada uno de nosotros nació con un don. Cuando tienes una vocación, amas lo que haces con tal pasión que no te imaginas haciendo otra cosa que eso que amas. Lo amas tanto que inviertes todo el tiempo, y toda la energía en cumplir tu sueño, no importan las horas que pasan, no sientes el cansancio, porque disfrutas tanto haciendo lo que amas que esa vocación te lleva a cumplir tu meta. Con todo lo demás es lo mismo. El amor es esa fuerza imparable, es lo que te impulsa a hacer, a seguir. Desarrolla tus dones y talentos. La vida te mostrará el camino. Pero de todas, la misión más importante es amar.

AFIRMACION DEL DIA

Amo y me entrego sin límites a los dictados de mi corazón.