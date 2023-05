Así será el clima astrológico para este 8 de mayo de 2023

Arrancamos la semana. Ingresa Venus, el planeta del amor, en Cáncer. Tomamos consciencia de nuestro universo afectivo, nuestras relaciones, nuestros vínculos. El amor es una construcción, nuestras relaciones se cultivan, se alimentan cada dia. La desidia, la apatía, el descuido, es el veneno del amor. Cuando das por sentado el amor de tus seres queridos, la costumbre, y especulas con que siempre contarás con ellos, empezas a matar lentamente al amor. Este Venus en Cáncer te invita a renovar tus energías amorosas y enfocarte en ellas para fortalecerlas y renazcan una vez más.

Hoy es AGUILA AUTOEXISTENTE AZUL en el Sincronario Maya

Cuanto más vacío estás, más cerca de la creatividad te encuentras. Si estás lleno, no hay lugar en tu vida para nada más. Cuando crees que lo sabes todo, que lo tienes todo, no dejas lugar para lo nuevo. Vacíate de creencias, de ideas preconcebidas, de todo lo que está demás en tu vida. Haz un inventario ¿cuántas cosas tienes que no necesitas, que apenas usas? Y no estoy hablando solamente de cosas materiales, también me estoy refiriendo a creencias, a relaciones, a hábitos y costumbres. En ese estado de vacío total plantarás la semilla para que la creatividad florezca…

AFIRMACION DEL DÍA: "Todo lo nuevo esta por nacer en mi".

