Clima astrológico para el 28 de Enero del 2021

Luna llena en Leo, Sol en Acuario. Se acentúa el carácter dominante de los leoninos. Serán los “reyes de la selva”. Las leoninas que no puedan canalizar su liderazgo y manifestar su autoridad, se sentiran como verdaderas leonas enjauladas. Sagitario con Venus en su segunda casa natural, el sector de los negocios, ideal para plantear proyectos en pareja, sociedades familiares, trabajar en equipo. Aries con Marte poniendo algunas trabas en el dinero: vencimientos, pagos diferidos, corridas bancarias. Prevean estas influencias para anticiparse.

HOY ES SDERPIENTE RITMICA ROJA en el Calendario Maya

Cambiar el verbo: esforzarse por fluir. Cuando tienes que esforzarte demasiado, es que algo no anda bien. Puede ser que no nos creamos merecedores de lo que deseamos, o que estamos en un nivel inconciente impidiendo nuestro éxito. Sin embargo, también es cierto que si aparecen constantemente señales en rojo en el camino, pueda significar que el Universo quiera decirte: “esto no es lo mejor para vos, tengo planes más grandes para ti”. Cuando encuentras tu misión en la vida, empiezan a darse una serie de sincronicidades que te conducen a tu destino, y todo es fluido.

AFIRMACION DEL DIA

Escucho las señales del Universo: verde para avanzar, amarillo de atención, rojo para detenerme (y recalcular). Sigo las sincronicidades del destino y a cada paso encuentro mi camino. El Universo me guía. www.brujitomaya.com