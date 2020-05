Clima astrológico para el jueves 28 de Mayo

Virgo: trabaja el tema de la ansiedad. Si estas presionando demasiado la relación deja de ser espontánea y todo empieza a salir forzado. Tauro: ordenas tu espacio de trabajo, clasificas papeles, tirás lo que ya no te sirve o no es actual. Renovación de energía y el feng shui laboral. Capricornio con la oposición de Mercurio, encarando los desafíos en materia económica. Con Plutón en tu signo podríamos desprogramar los pensamientos de tus padres y ancestros acerca del dinero. Aceptá la abundanacia en tu vida. Aries: compulsión por los dulces, aumentas unos kilitos demás.

HOY ES SOL GALACTICO ROJO en el Calendario Maya

No se nace creativo. No te haces creativo. Te decides a ser creativo de una vez por todas y listo.Puedes hacerlo, ahora. Puedes decidir que eres una persona creativa y serlo ahora mismo. No necesitas que nadie te lo autorice. No hay un título que te habilite a la creatividad. Te decides a ser creativo de una vez por todas y listo. Ya eres creativo, ahora comienza a crear. La locura es un buen principio. Sé un poco loco, no le hará mal a nadie y te hará bien a ti. Haz lo que nunca hiciste. Pega un salto al vacío. Piénsalo todo de nuevo, hazlo todo de nuevo, no como los demás te dijeron que lo pienses o que lo hagas, si no como tu sientes que hay que hacerlo. Deja que la magia sea en tu vida. Deja que la luz y el color invadan tus sentidos. Abre tu corazón a sentir amor. Un amor tan grande que nunca jamás lo hubieras imaginado. Nace de nuevo. Presencia tu propio parto de este ser humano nuevo que está por nacer dentro de ti. Y vive la vida como quisieras vivirla. El tiempo es hoy.

AFIRMACION DEL DIA

Soy el Ser Humano que estoy creando.