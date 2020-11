Clima astrológico para el jueves 5 de noviembre

Libra: con el tránsito de Venus y Mercurio, la belleza está impregnada en su ADN como un signo vital. Son suaves, danzarinas, seducción total. Bendecidas por el amor, de a poquito ganando tu confianza y corazón. Cáncer: de tormentas y altibajos. Desorientados, sin terminar de encontrar un norte, un lugar de pertenencia, donde sentirse cómodos y echar raíces. Piscis: la cuarentena eterna las invitará a profundizar en sus vidas, a encontrar respuestas. Aprendizajes.



DRAGÓN CÓSMICO ROJO en el Calendario Maya

Una vez un maestro metafísico me preguntó: ¿sabes cual es la diferencia entre los ángeles y nosotros? Que los ángeles no saben decir que no. Ellos son Puro Amor, por eso no pueden negarse a nuestras oraciones. A cada ruego el ángel contesta: sí. Pide de corazón y se te dará. Elije cuidadosamente tus pedidos, sabe que cada pedido que hagas se te concederá. Cuida que tus pedidos no perjudiquen a otras personas, porque los ángeles no pueden favorecer a unos sí y a otros no, eso va en contra de la ley del libre albedrío. Trabaja concientemente con los ángeles para transformar tu vida y el mundo. Cuando pides algo una legión de ángeles está volando en tu ayuda.



AFIRMACIÓN DEL DÍA

Pido asistencia a mis ángeles con conciencia, haciendo uso responsablemente de la herramienta que los ángeles me proveen todo el tiempo.

www.brujitomaya.com



