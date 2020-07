Clima astrológico para el miércoles 1 de Julio del 2020

Acuario: exploras tu sexualidad sin tabúes ni verguenza. Viajen juntos con la pareja por este camino de descubrimiento. Aries: surerás los éxitos de tus competidores, capitalizado sus aciertos. Escorpio: probás diferentes estrategias comerciales en una apuesta a aumentar las ganancias. Capricornio: trabaja el perdón. Soltá el pasado para que lo nuevo pueda aparecer. Olvidate de tu ayer, deja tu vieja vida como quien cambia su vieja piel. Nace de nuevo. Cáncer: un llamado que te alegra la semana.

HOY ES MAGO ELECTRICO BLANCO en el Calendario Maya

Quizás el desafío más grande de todos sea el creernos abundantes. La abundancia es un derecho de todos. La carencia es solo una creencia. Algunas religiones implantaron la creencia de austeridad y pobreza como un valor espiritual para someter a la gente, un pueblo pobre, es un pueblo sometido. Sin embargo mereces tener todas tus necesidades cubiertas y mucho más… ¡Mereces ser rico, próspero y abundante! Nadie puede dar lo que no tiene. No puedes dar amor, si no hay amor en tu corazón. No puedes brindarle tu tiempo a los demás, si apenas tienes tiempo para ti mismo. El sentimiento de abundancia nace de sentirte completo y entero. Cuando te sientes abundante, naturalmente quieres compartir tu abundancia (de lo que sea, de todo) porque la naturaleza humana es dar. Aceptar la abundancia es un primer paso para que la abundancia llegue a tu vida.

AFIRMACION DEL DIA

Soy rico, próspero y abundante. La abundancia es mi derecho divino. Creo abundancia en mi vid