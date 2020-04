Clima astrológico para el miércoles 15 de abril

Buenas noticias para Capricornio, se siente la retirada de Saturno del signo. Este tránsito que duro casi dos años, y trajo muchas enseñanzas al signo, algunas heridas y bajas, pérdidas materiales y ausencias afectivas, hoy se recomponen y vuelven a ponerse de pie. Otro beneficiado de su salida son los Cancerianos que se les retiró este aspecto de la oposición. Imaginate dos años teniendo un jefe tirano con la mirada puesta en vos (esto fue Saturno para Cáncer sin dejarles pasar una), hoy se sienten alivianados y con energías renovadas para empezar de nuevo..

Hoy es TIERRA AUTOEXISTENTE ROJA en el Calendario Maya

Elijo cada acto de mi vida. Elimina el "tengo que... y debería..." de tu vocabulario. Reemplázalos por "tengo ganas de... y quiero...". No hagas las cosas por obligación, te amargas la vida. No tienes que hacer nada que no quieres, si lo haces es porque lo deseas. Aún las cosas que haces por obligación, las haces porque quieres: elijes un trabajo de ocho horas porque QUIERES cobrar un buen sueldo a fin de mes y tener las seguridades de un trabajo estable, obra social, aguinaldo, vacaciones... Hay otras personas que tienen otros trabajos, porque elijen vivir de otra manera, tal vez con menos comodidades y seguridades, a cambio de otras compensaciones. Tu elijes todo el tiempo. Pensemos en otro ejemplo: tengo que limpiar la casa... no, no tienes que hacerlo, elijes limpiar tu casa porque te gusta verla aseada, disfrutas de ver todo ordenado y limpio ¿Te das cuenta? No "tienes que..." elijes hacerlo. Nadie te obliga a nada. Cambia tu punto de perspectiva y comenzarás a disfrutar más de las cosas, aún aquellas que son un poco tediosas, pero que al hacerlas nos traen algún beneficio, por eso elegimos hacerlas.

AFIRMACION DEL DIA

Realizo cada tarea que emprendo con entusiasmo, ya se que todas me aportan un beneficio.