Clima astrológico para el Viernes 5 de Febrero del 2021

Aries: claridad de metas. Definís objetivos. Te jugas al todo nada. Marcas terreno para el resto del año. Virgo: activación de los negocios, salen contactos y recomendaciones de terceros.

Sagitario: audaces, te animas a dar un paso más en la relación. Hay eco del universo y resonancia con tus aspiraciones. Tauro: no se encaprichen ¿para que insistir en lo que ya no tiene sentido?.

Capricornio: siguen los planetas Júpiter y Mercurio en su segunda casa natural, favoreciéndoles en su profesión.

HOY ES CAMINANTE DEL CIELO MAGNETICO ROJO en el Calendario Maya

La depresión no es otra cosa que niveles de baja vibración, eleva tu energía y conectarás con la vibración de la alegría.

Yo creo que la tristeza se produce cuando el alma está dividida. Cuando no estás en eje e integrado. La felicidad no proviene del afuera, no es algo externo.

De lo contrario seríamos como un barquito de papel que lo lleva el viento, y que cambia de estados de ánimo según cambia el viento. La felicidad es algo más profundo, es estar conectado con tu fuente de luz, con tu esencia.

Imagina los extremos de una cuerda de un lado está la tristeza, y del otro la alegría. Eleva tu energía para vibrar en alegría.

AFIRMACIÓN DEL DÍA

Mi esencia es Luz. Cuando conecto con mi interior encuentro la razón para vivir.

