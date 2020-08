Clima astrológico para el viernes 7 de agosto

¡Tauro reinventate! Este Urano te propone que pruebes otros caminos. Cuando sientas que un lugar ya no tiene más magia, que un trabajo no cubre tus expectativas, tal vez el universo te este proponiendo un cambio. Estate atento a las señales. Cuando en marzo empezó esta cuarentena a nivel mundial, nadie se imaginó todo lo que vendría después. Los signos que mejor la pasaron fueron los que se adaptaron rápidamente: Acuario, Géminis, Libra. Los signos de tierra (Tauro, Virgo, Capricornio) más convencionales, y aferrados a lo conocido y las seguridades, les costó encontrarle la vuelta. No te quedes atrás, imaginá lo nuevo, lo que se viene, el futuro.

HOY ES MONO MAGNÉTICO AZUL en el Calendario Maya

Actitudes inflexibles generan respuestas inflexibles. Busca la armonía en la flexibilidad. Cuando adoptas una actitud rígida e inflexible, generas la misma predisposición negativa en los demás. Es cuando empiezan los roces y choques con las otras personas. Se crea un código de comunicación donde todos están a la defensiva y nadie quiere ceder. En lugar de levantar muros, construye puentes para el dialogo. Busca puntos en común. Abre ventanas. Una actitud flexible y receptiva motiva a los demás a evaluar distintos puntos de vista, ser considerable, mediador, y buscar el mayor beneficio para todos. En la flexibilidad encontrarás la armonía.

AFIRMACION DEL DIA

Cuando encuentro resistencia sé que en alguna parte no estoy siendo flexible.

www.brujitomaya.com