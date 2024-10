Por Brujito Maya

¿Hay algún signo del zodíaco más infiel que otro? Aunque seguramente ninguno de nosotros quiera admitirlo, la infidelidad existe y sí, hay algunos signos con más tendencia a serlo. Lo interesante es averiguar por qué, veamos.

Cuáles son los signos más infieles

Indudablemente, géminis está en el puesto número uno del top diez de infieles. A su favor tengo para decir que ellos hacen un verdadero esfuerzo por ser fieles a su pareja, el problema es que no siempre lo logran. Este signo representa la dualidad, la polaridad, en ellos convive la indecisión, quieren una cosa, pero también la otra. Y es por eso que terminan eligiendo las dos. ¡Imposible decidir con quien quedarse!

A ellos le siguen los acuarianos. En su caso, la justificación es que no nacieron para la monogamia y he escuchado decir de su boca que “la monogamia es algo cultural”. Hacen de la independencia su bandera. Lo de ellos es el poliamor. Libra también ingresa en esta lista, son infieles de puro romántico, ellos se enamoran del primero que pasa.

En el caso de Sagitario la infidelidad es un efecto secundario. Ellos son dionisiacos, para los sagitarianos la vida es una fiesta donde todo está permitido. Y luego, de la noche de borrachera, sienten culpa por lo que hicieron y vuelven pidiendo perdón, arrepentidos. Después están los que podríamos mencionar como “los calladitos son los peores” entre los que reconocemos a los Escorpianos, fogosos, intensos, sumamente sexuales, y su opuesto complementario los Taurinos, que la juegan de santos pero son un verdadero torbellino entre las sábanas.

Tauro se toma su tiempo para hacer el amor, es un sibarita del sexo, amante de los placeres, siempre sabe tocar nuestra fibra íntima. Aries no entraría precisamente en la categoría de infiel, lo suyo son los comienzos. Al principio se sienten completamente atraídos, profundamente enamorados, pero la pasión no dura eternamente y ahí es donde la infinidad golpea su puerta. Leo, en cambio, argumenta que él no es el culpable de ser irresistible y que lo suyo es vocación de servicio, nació para compartirse con los demás.

Ahora hablemos de los que potencialmente serían más fieles, aunque no tanto. Cáncer es pro familia y hogar, en su cabeza jamás pasaría cometer una infinidad, hasta que le rompen el corazón, entonces es infiel por despecho y venganza. La culpa le impide a virgo ser infiel, además seguro lo descubrirían porque se enredaría en sus propias mentiras. Mientras que capricornio no tiene ese problema porque son más organizados; sin embargo, su moral, valores y algunos prejuicios no le permitirían dormir tranquilos. Por último, los piscianos se ahogarían en su propio llanto, en el lecho de la infinidad, y se pasarían toda la noche contándole a su amante lo mucho que aman a su mujer o su marido. En definitiva, todos los signos son infieles, algunos más, otros menos, pero como decía mi abuela de la infidelidad y de la muerte nadie se salva.