Durante la emisión de “Entrometidos”, por la pantalla de NET TV, el periodista Diego Suárez Mazzea confirmó la muerte de la hermana de Jesica Cirio. En medio de la polémica por la investigación en torno a una estafa millonaria de su marido, Elías Piccirillo, la modelo se enfrenta con la misteriosa muerte de la tía de su hija.

Desde la familia hay un gran hermetismo y, pese a que el hecho pudo haber ocurrido hace una semana aproximadamente, se supo que aún no se realizó un velorio.

Jesica Cirio junto a su hermana

Murió de manera misteriosa la hermana de Jesica Cirio: qué se sabe

El periodista Diego Suárez Mazzea confirmó en “Entrometidos”, por la pantalla de NET TV, que la hermana de Jesica Cirio fue encontrada sin vida en su hogar y aún no se conocen los motivos del fallecimiento. Pese a que esto ocurrió hace una semana, no hubo declaraciones por parte de la familia ni se conoce el resultado de la autopsia.

En medio de una nueva relación turbulenta para la presentadora, después de su matrimonio con Martín Insaurralde y, luego, con Elías Piccirillo, vuelve a enfrentarse a un difícil momento. Con su desaparición de las redes y habiéndose convertido en el centro del foco mediático, Jesica se vio envuelta en una nueva situación complicada, no solo para ella sino para toda su familia.

Según contó Mazzea en NET TV, este hecho llamó la atención porque se trata de “una persona joven que murió sola en una circunstancia que nadie aclara hasta ahora”. Además, remarcó que la muerte de la hermana de Cirio data de “una semana para atrás”, destacando que pudo haber ocurrido hace un mes también.

“Llegó con algo particular en el cuerpo por eso es importante también saber qué dijo la autopsia”, señaló el encargado de revelar la noticia. Además, sostuvo que donde ocurrió el misterioso hecho fue en el domicilio de la madre de Jesica: “El domicilio en el que pasó esto es el domicilio de Verónica Mestre. Es en la localidad de Lanús, a pocas cuadras del Hospital Evita, donde fue llevada luego de que su madre la encontrara sin vida, con una reacción de que algo pasó”.

Por otro lado, en cuanto al hermetismo familiar, después de asegurar que la mujer fallecida no estuvo presente en el casamiento de su hermana con Piccirillo, sostuvo que “me comuniqué con Don Cirio, con quien siempre tengo relación y en este caso no me contestó, y es una pieza para poder entender. Jesica Cirio no me atendió el teléfono y la madre tampoco, pero sí tengo mensajes familiares que son mi prueba sobre este tema”.

Jesica Cirio junto a su hermana, madre y amiga.

Jesica Cirio vuelve a enfrentar una difícil situación familiar, como lo es la muerte de su hermana, y el hermetismo que hay desde el núcleo familiar demuestra que las circunstancias fueron complicadas y aún no hay una causa concreta que revele como ocurrió el trágico hecho.

MVB