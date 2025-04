La relación de la familia Ortega es muy unida desde siempre. Dante Ortega, el nieto de Palito Ortega y Evangelina Salazar, destacó en diversas entrevistas lo bien que se lleva con los integrantes y lo mucho que aprendió de ellos en el ámbito artístico. De esta manera, en conversación con Herederos, un segmento del noticiero de Telefe, el joven de 24 años recordó cuando decidió contarles a todos de su orientación sexual y cómo fue la reacción de sus seres queridos.

Dante Ortega mostró su amor por el arte desde siempre. Su familia lo acompañó en todo momento, sobre todo porque ellos también son fanáticos de esa área. Por eso, lo invitan a seguir creciendo en su carrera musical, del modelaje y en todos los sueños que se le ocurran. Junto a sus hermanos, padres y abuelos, encontró su propio lugar y creó un fuerte refugio para todos sus seguidores que lo admiren desde siempre.

En varias entrevistas, destacó el rol de Julieta Ortega como una de sus tías favoritas, y en la que más confía de todos. Sin embargo, también habló de toda su familia y la buena relación que mantienen.

Fue en el segmento Herederos, en conversaciones con Gisela Busaniche, donde recordó el día que habló con los Ortega de su orientación sexual. Su tía fue la primera en enterarse que le gustaban los hombres y le contestó un "ya lo sabía", demostrando así el fuerte vínculo que mantenía.

La periodista consultó sobre el resto de los integrantes y él aseguró: “Lo recibieron bien. Creo que en el momento en que quería decir, ya lo que pensaran no me iba a importar, lo tomaron con mucha naturalidad".

El artista contó que su abuela, Evangelina Salazar, fue la que más conversó al respecto y expuso que era la que "quería entender". Según él, ella le preguntó: "¿Cómo conocés un chico? Porque yo no sé mucho". No obstante, Dante reflexionó: "Ella también se lo imaginaba... Mi familia me deja ser feliz y es buenísimo. Yo lo conté no para que me acepten, sino para que lo sepan”.

Dante Ortega, el nieto de Palito Ortega y Evangelina Salazar, logró dar sus primeros pasos en el mundo artístico, gracias al acompañamiento de toda su familia. El hijo mayor de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega destaca siempre el rol de su familia y muestra en sus redes sociales todos los momentos lindos que vive con ellos y con sus amigos. Sus seguidores no dudan en comentarles y aprender de todo su camino recorrido, mientras él sigue creciendo en sus ámbitos favoritos.

