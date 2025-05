¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 11 de mayo de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 11 de mayo de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Vas a tener energía de sobra, pero ojo con atropellar a los demás con tu impulso. Buen día para arrancar algo nuevo o animarte a lo que venías postergando. En el amor, una charla sincera puede aclarar muchas cosas.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Tu paciencia va a ser clave hoy. Se vienen algunas tensiones en lo laboral o familiar, pero si mantenés la calma, salís ganando. Momento ideal para mimarte un poco o darte un gusto sin culpa.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu mente va a estar a mil, con ideas que van y vienen. Anotá todo, porque entre tanto barullo puede aparecer una genialidad. En lo sentimental, alguien del pasado puede reaparecer. ¿Vale la pena?

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Estás más sensible de lo habitual y eso no es malo, pero tratá de no cargar con lo que no es tuyo. Un día ideal para conectar con tu gente o dedicarte a tu hogar. Cuidate del estrés emocional.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Tu carisma va a estar por las nubes, y eso te abre puertas. Aprovechá para mostrar lo que valés, pero sin caer en el ego. En pareja, momento de reconectar. Si estás solo, alguien se puede sentir muy atraído por vos.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Tu lado práctico te salva de un error ajeno. No te cargues de más, pero ayudá hasta donde puedas. Día ideal para ordenar tu entorno o cerrar pendientes. Buenas noticias por el lado de lo económico.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Hoy todo gira en torno al equilibrio. Vas a tener que mediar en una situación o tomar una decisión difícil. No te olvides de vos en el intento de agradar a todo el mundo. Una sorpresa romántica no está descartada.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Tenés mucha intensidad dando vueltas, y eso puede jugar a favor o en contra. Canalizá esa energía en algo creativo o pasional. Evitá discusiones innecesarias. Podés descubrir algo que te cambia el panorama.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Se activa tu espíritu aventurero. Ideal para una escapada, plan espontáneo o simplemente salir de la rutina. En el plano afectivo, alguien puede querer ir más allá con vos. ¿Estás listx para algo más serio?

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Se te viene un día intenso en lo laboral o con temas de responsabilidades. No postergues lo importante, pero no te olvides de disfrutar. En lo afectivo, alguien valora mucho tu lealtad aunque no te lo diga.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Tu originalidad te va a destacar, pero tratá de no cerrarte en tu mundo. Día excelente para encuentros, grupos o empezar algo diferente. En el amor, buscá que te escuchen tanto como vos escuchás.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Tu intuición está afilada. Hacé caso a tu "sexto sentido", sobre todo si sentís que algo no cierra. Un día ideal para dejar atrás algo que ya no suma. En pareja, puede haber un momento de conexión profunda.